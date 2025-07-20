Разоблачение измены на концерте Coldplay: герой мемного видео потерял престижную работу

На концерте Coldplay в Бостоне неожиданно разгорелся скандал, который вышел далеко за пределы стадиона. Видео с объятиями пары, случайно попавшей в кадр, не только стало мемным, но и разрушило карьеру героев.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на People , мужчина из этого видео - исполнительный директор компании Astronomer Энди Байрон, потерял работу.

Почему видео с концерта Coldplay стало вирусным и как это повлияло на его героев

Так, во время выступления группы устроили традиционный интерактив. Камера "охотилась" на пары, которые должны были поцеловаться, если попали в кадр. И внезапно на большом экране оказались мужчина и женщина, которые нежно обнимались. Когда они поняли, что их снимают, они мгновенно смутились и начали прятаться.

И выяснилось, что это не просто стеснительность. На видео попали Байрон и его коллега Кристин Кабот. И они не супруги. У мужчины есть официальная жена и дети. Конечно, это спровоцировало скандал и множество мемов, ведь героев видео очень забавно уличили в измене.

Герои видео начали прятаться, когда увидели себя в кадре (скриншот)

Но это не ограничилось шутками в сети. Компания, где Байрон занимал престижную должность, объявила о проведении служебного расследования и его временном отстранении. Еще несколько дней назад речь шла о "вынужденном отпуске", а 19 июля стало известно, что мужчина подал в отставку.

"Как отмечалось, Astronomer предан ценностям и культуре, которыми мы руководствовались с момента нашего основания. Ожидается, что наши лидеры будут устанавливать стандарты как в поведении, так и в подотчетности, но недавно этот стандарт не был соблюден", - говорится в заявлении.

Видео с концерта Coldplay