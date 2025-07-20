ua en ru
Вс, 20 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Разоблачение измены на концерте Coldplay: герой мемного видео потерял престижную работу

Воскресенье 20 июля 2025 15:26
UA EN RU
Разоблачение измены на концерте Coldplay: герой мемного видео потерял престижную работу Мужчина из мемного видео потерял работу (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

На концерте Coldplay в Бостоне неожиданно разгорелся скандал, который вышел далеко за пределы стадиона. Видео с объятиями пары, случайно попавшей в кадр, не только стало мемным, но и разрушило карьеру героев.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на People, мужчина из этого видео - исполнительный директор компании Astronomer Энди Байрон, потерял работу.

Почему видео с концерта Coldplay стало вирусным и как это повлияло на его героев

Так, во время выступления группы устроили традиционный интерактив. Камера "охотилась" на пары, которые должны были поцеловаться, если попали в кадр. И внезапно на большом экране оказались мужчина и женщина, которые нежно обнимались. Когда они поняли, что их снимают, они мгновенно смутились и начали прятаться.

И выяснилось, что это не просто стеснительность. На видео попали Байрон и его коллега Кристин Кабот. И они не супруги. У мужчины есть официальная жена и дети. Конечно, это спровоцировало скандал и множество мемов, ведь героев видео очень забавно уличили в измене.

Разоблачение измены на концерте Coldplay: герой мемного видео потерял престижную работуГерои видео начали прятаться, когда увидели себя в кадре (скриншот)

Но это не ограничилось шутками в сети. Компания, где Байрон занимал престижную должность, объявила о проведении служебного расследования и его временном отстранении. Еще несколько дней назад речь шла о "вынужденном отпуске", а 19 июля стало известно, что мужчина подал в отставку.

"Как отмечалось, Astronomer предан ценностям и культуре, которыми мы руководствовались с момента нашего основания. Ожидается, что наши лидеры будут устанавливать стандарты как в поведении, так и в подотчетности, но недавно этот стандарт не был соблюден", - говорится в заявлении.

Видео с концерта Coldplay

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
Новости
Солдаты, танки и ракеты: что РФ потеряла на фронте за последние сутки
Солдаты, танки и ракеты: что РФ потеряла на фронте за последние сутки
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе