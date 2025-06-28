"Він не втік". Відома блогерка заступилася за Волошина і натякнула на іншу правду

Що сказала блогерка

На думку Тетяни, насправді він не тікав з України, а був змушений поїхати. Мовляв, в медіа несправедливо транслюють історію блогера.

"Я знаю Сашу особисто. Він не втік, а поїхав, тому що на нього напали. Я знаю з особистих джерел, як все це відбувалося насправді. Не те, що показується в ЗМІ, а трошки інше. Тому що показується та історія, яка вигідна, яку будуть дивитися, читати тощо", - поділилася вона.

Інфлюенсерка також наголосила, що Волошин брав активну участь в благодійності.

"Особисто зі мною він зібрав не один мільйон. Там уже, мабуть, за мільярд перейшло", - зауважила вона.

Водночас Савіцька відповіла, чи стала б співпрацювати з блогером. Якби це стосувалося допомоги армії, то підтримала б точно.

"Чи співпрацювала б з ним - не знаю, чесно. Якщо це щось по благодійності, допомогти армії, підтримала б точно", - зазначила вона.

Савіцька про Волошина (фото: instagram.com/tatiana_savitskaa)

Що відомо про скандал з Волошиним

Блогер підтвердив чутки про свій виїзд з України 22 серпня 2024 року. Тоді він записав 45-хвилинний відеоролик, у якому пояснив причину свого рішення та прокоментував останні скандали з ним.

"Одразу скажу, що поки ця система при нашій владі, я повертатись не планую", - заявив тоді він.

За словами Олександра, останні два місяці до виїзду були непростими. На його охоронця здійснили напад напередодні російського удару по Охматдиту, а згодом він знайшов "прослушку" у своєму автомобілі.

Він також прокоментував свої скандальні слова про необхідність перемовин, які спровокували шквал критики та хейту. Цю думку він висловив наступного дня після ракетного обстрілу по дитячій лікарні.

Тоді блогера звинуватили у просуванні проросійських наративів та навіть внесли до бази "Миротворець". Сам він вважає, що хейт на нього полився даремно, адже подібні слова висловлювали й політики. Заявив, що в Україні немає свободи слова.

Не меншої критики в той час викликав збір, який він організував для підтримки постраждалих від удару по Охматдиту. Тоді він зібрав понад 5 мільйонів гривень, але передавати саме лікарні їх не став.

Натомість вирішив надіслати допомогу адресно, бо саме з таким запитом до нього звернулися родини постраждалих.

Волошин у відео (скриншот)​​​​​​​

Блогер скаржився, що відчував на собі тиск та навіть отримував погрози. На противагу цьому показав, як багато людей його підтримує і як активно він займався благодійністю.

Крім того, він поділився, що йому нібито зателефонували "зверху" і пообіцяли "вирішити всі проблеми" в обмін на запуск збору. Проте не пояснили, на що підуть гроші.

Зрештою Волошин відмовився, розчарувався у "системі" і за порадами підписників вирішив виїхати з України. Хто саме хотів простягнути руку допомоги та для чого вона була йому потрібна, вказувати не став. Як і те, яким чином він виїхав.

Раніше ми детально розповідали, що відомо про усі скандали з Волошиним.