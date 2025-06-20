Без VIP-умов: 8 українських зірок, які народжували у державному пологовому

Ольга Горбачова

Під час других пологів співачка Ольга Горбачова опинилася перед непростим рішенням.

Після кесаревого розтину, який їй зробили під час народження першої доньки, вона прагнула народити самостійно - хоча це й було пов’язано з ризиками.

У пошуках лікаря виконавиця орієнтувалася не на поради знайомих, а на власні відчуття.

Ольга Горбачова (фото: instagram.com/gorbachovaolga)

"Я народжувала у пологовому будинку №7 у зав-відділення патології. Дуже задоволена. Рекомендували багатьох, я знайомилася з усіма, але тривожність залишалася. Я хотіла народжувати сама після кесаревого розтину і мало хто з лікарів хотів ризикувати. Жодна зі знайомих близьких жінок не народила після такого ж випадку сама, тому довелося довіритися інтуїції, а не рекомендаціям", - прокоментувала Оля.

Артистка порадила жінкам, які після кесаревого розтину планують народжувати природним шляхом, звертатися до пологового будинку №7.

За її словами, саме там лікарі мають найбільший досвід у таких випадках.

"Там найширша практика подібних випадків", - наголосила артистка.

Світлана Лобода

Світлана Лобода народжувала в державному пологовому будинку №1 у Києві - саме там з’явилася на світ її старша донька Єва.

Для других пологів співачка вже обрала закордонну медицину: доньку Тільду вона народила в одному з найпрестижніших госпіталів Лос-Анджелеса - Cedars-Sinai.

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Маша Єфросиніна

Телеведуча Маша Єфросиніна свого первістка - доньку Нану - народжувала у державному медичному закладі: Інституті педіатрії, акушерства та гінекології (ПАГ).

Ті пологи далися Маші вкрай складно, тож досвід запам’ятався надовго.

Єфросиніна з донькою (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Коли ж настав час народжувати вдруге - сина Сашка, якому нині 10 років, - ведуча підійшла до вибору лікаря з особливою ретельністю.

Цього разу вона вирішила звернутися до приватної клініки.

"Я народжувала у київській клініці 'Ісіда' у завідуючої акушерського відділення. Я дуже сильно задоволена. У мене були дуже важкі перші пологи. Я народжувала в ПАГ. Вони були жахливо важкими. Я вирішила, що моє здоров'я та здоров'я моєї дитини, моя психіка мені дорожчі. Мені навіть було важливо, яка буде палата, епідуральна анастезія. Мені потрібно було, щоб все пройшло без болю", - розповіла Маша.

Єфросиніна з сином (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Тіна Кароль

Тіна Кароль стала мамою 16 років тому та досі з теплотою згадує, де народився її син Веніамін.

Тоді співачка свідомо відмовилася від послуг приватної медицини, зізнавшись, що не довіряє комерційним клінікам.

Для пологів вона обрала державний пологовий будинок №5. Тіна залишилася повністю задоволеною і рівнем медичної допомоги, і лікарем, який вів її під час народження дитини.

Кароль з сином (фото: instagram.com/tina_karol)

За словами артистки, усе пройшло спокійно та без ускладнень.

На знак вдячності й пам’яті про той день, у пологовому будинку №5 навіть розмістили фото Тіни Кароль з новонародженим сином.

СолоХа

Солоха, яка нині очікує на третю дитину, свою другу дитину народжувала у 2023 році - і зробила це у звичайному державному пологовому будинку.

Співачка зізнається, що залишилася повністю задоволеною умовами та рівнем обслуговування.

"Я народжувала в державному пологовому, він дійсно гарно облаштований, є окремі палати з душовими кабінами, туалетом, пеленальним столиком, кухнею, холодильником, є ліжко для тата і ми задоволені. Виглядає, ніби дуже дороговартісна приватна клініка, але це звичайна клініка. Тут звичайно є окремі палати, вони дещо дорожче коштують, є певний прайс. Але це набагато дешевше, ніж в приватних клініках", - поділилася артистка.

СолоХа з дітьми (фото: )instagram.com/soloha_official

Зірка також зізналася, що обирала пологовий не за розташуванням чи ціною, а насамперед - за фахівцем, якому змогла довірити кесарів розтин.

"Я йшла народжувати за рекомендацією колег, тут народили пів шоу-бізнесу. Тому я йшла саме за спеціалістом, тому що кесарів розтин - це операція і хочеться, щоб дуже гарний хірург робив з набитою рукою", - пояснила вона.

За її словами, пологи коштували приблизно тисячу доларів - значно дешевше, ніж у більшості приватних клінік.

Олена Тополя

Співачка Олена Тополя обрала для народження донечки Марії державний Київський міський пологовий будинок №3.

Артистка з теплотою згадує, що все склалося символічно - не лише номер пологового, а й назва вулиці, де він розташований, виявилися особливими для неї.

"Прекрасний пологовий будинок №3 (і цифра така влучна), та ще й на вулиці Кучера, як моє дівоче прізвище. Усе збіглося!", - зазначила вона.

Олена Тополя з родиною (фото: instagram.com/alyoshasinger)

SLAVIA

Колишня дружина DZIDZIO, співачка SLAVIA, народжувала свого первістка у Житомирському обласному перинатальному центрі.

Пологи минули спокійно та в теплій атмосфері - вони були партнерськими, і чоловік Ярослави, Андрій, увесь час перебував поруч.

Артистка зізнається, що не обирала лікаря заздалегідь, адже вірила, що все пройде добре й покладалася на долю.

SLAVIA з чоловіком та сином (фото: instagram.com/slavia_official)

"Сьомого ми одружилися, трішки удвох відсвяткували, а через добу я народила. Я йшла на пологи, як на свято. Мені створили справді домашні умови. Бог послав мені гарних лікарів. Знала, що справлюся", - пригадує Ярослава.

Юля Верба

21-річна блогерка Юлічка Верба, справжнє ім’я якої Юлія Вербенець, народжувала донечку у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі.

Вагітність тривала 41 тиждень, тож лікарі вирішили стимулювати пологи. Та попри сподівання на природний процес, медики ухвалили рішення про кесарів розтин.

Юлія Верба з донькою (фото: instagram.com/verbaaa)