Без VIP-условий: 8 украинских звезд, которые рожали в государственном роддоме

Ольга Горбачева

Во время вторых родов певица Ольга Горбачева оказалась перед непростым решением.

После кесарева сечения, которое ей сделали во время рождения первой дочери, она стремилась родить самостоятельно - хотя это и было связано с рисками.

В поисках врача исполнительница ориентировалась не на советы знакомых, а на собственные ощущения.

Ольга Горбачева (фото: instagram.com/gorbachovaolga)

"Я рожала в роддоме №7 у зав-отделением патологии. Очень довольна. Рекомендовали многих, я знакомилась со всеми, но тревожность оставалась. Я хотела рожать сама после кесарева сечения и мало кто из врачей хотел рисковать. Ни одна из знакомых близких женщин не родила после такого же случая сама, поэтому пришлось довериться интуиции, а не рекомендациям", - прокомментировала Оля.

Артистка посоветовала женщинам, которые после кесарева сечения планируют рожать естественным путем, обращаться в роддом №7.

По ее словам, именно там врачи имеют наибольший опыт в таких случаях.

"Там самая широкая практика подобных случаев", - подчеркнула артистка.

Светлана Лобода

Светлана Лобода рожала в государственном роддоме №1 в Киеве - именно там появилась на свет ее старшая дочь Ева.

Для вторых родов певица уже выбрала зарубежную медицину: дочь Тильду она родила в одном из самых престижных госпиталей Лос-Анджелеса - Cedars-Sinai.

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Маша Ефросинина

Телеведущая Маша Ефросинина своего первенца - дочь Нану - рожала в государственном медицинском учреждении: Институте педиатрии, акушерства и гинекологии (ПАГ).

Те роды дались Маше крайне сложно, поэтому опыт запомнился надолго.

Ефросинина с дочкой (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Когда же пришло время рожать во второй раз - сына Сашу, которому нынче 10 лет, - ведущая подошла к выбору врача с особой тщательностью.

На этот раз она решила обратиться в частную клинику.

"Я рожала в киевской клинике 'Исида' у заведующей акушерского отделения. Я очень сильно довольна. У меня были очень тяжелые первые роды. Я рожала в ПАГ. Они были ужасно тяжелыми. Я решила, что мое здоровье и здоровье моего ребенка, моя психика мне дороже. Мне даже было важно, какая будет палата, эпидуральная анастезия. Мне нужно было, чтобы все прошло без боли", - рассказала Маша.

Ефросинина с сыном (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Тина Кароль

Тина Кароль стала мамой 16 лет назад и до сих пор с теплотой вспоминает, где родился ее сын Вениамин.

Тогда певица сознательно отказалась от услуг частной медицины, признавшись, что не доверяет коммерческим клиникам.

Для родов она выбрала государственный роддом №5. Тина осталась полностью довольной и уровнем медицинской помощи, и врачом, который вел ее во время рождения ребенка.

Кароль с сыном (фото: instagram.com/tina_karol)

По словам артистки, все прошло спокойно и без осложнений.

В знак благодарности и памяти о том дне, в роддоме №5 даже разместили фото Тины Кароль с новорожденным сыном.

СолоХа

Солоха, которая сейчас ожидает третьего ребенка, своего второго ребенка рожала в 2023 году - и сделала это в обычном государственном роддоме.

Певица признается, что осталась полностью довольна условиями и уровнем обслуживания.

"Я рожала в государственном роддоме, он действительно хорошо обустроен, есть отдельные палаты с душевыми кабинами, туалетом, пеленальным столиком, кухней, холодильником, есть кровать для папы и мы довольны. Выглядит, будто очень дорогостоящая частная клиника, но это обычная клиника. Здесь конечно есть отдельные палаты, они несколько дороже стоят, есть определенный прайс. Но это намного дешевле, чем в частных клиниках", - поделилась артистка.

СолоХа с детьми (фото: )instagram.com/soloha_official

Звезда также призналась, что выбирала роддом не по расположению или цене, а прежде всего - по специалисту, которому смогла доверить кесарево сечение.

"Я шла рожать по рекомендации коллег, здесь родили пол шоу-бизнеса. Поэтому я шла именно за специалистом, потому что кесарево сечение - это операция и хочется, чтобы очень хороший хирург делал с набитой рукой", - пояснила она.

По ее словам, роды стоили примерно тысячу долларов - значительно дешевле, чем в большинстве частных клиник.

Елена Тополя

Певица Алена Тополя выбрала для рождения дочери Марии государственный Киевский городской роддом №3.

Артистка с теплотой вспоминает, что все сложилось символично - не только номер роддома, но и название улицы, где он расположен, оказались особенными для нее.

"Прекрасный роддом №3 (и цифра такая меткая), да еще и на улице Кучера, как моя девичья фамилия. Все совпало!", - отметила она.

Елена Тополя с семьей (фото: instagram.com/alyoshasinger)

SLAVIA

Бывшая жена DZIDZIO, певица SLAVIA, рожала своего первенца в Житомирском областном перинатальном центре.

Роды прошли спокойно и в теплой атмосфере - они были партнерскими, и муж Ярославы, Андрей, все время находился рядом.

Артистка признается, что не выбирала врача заранее, ведь верила, что все пройдет хорошо и полагалась на судьбу.

SLAVIA с мужем и сыном (фото: instagram.com/slavia_official)

"Седьмого мы поженились, немного вдвоем отпраздновали, а через сутки я родила. Я шла на роды, как на праздник. Мне создали действительно домашние условия. Бог послал мне хороших врачей. Знала, что справлюсь", - вспоминает Ярослава.

Юля Верба

21-летняя блогер Юличка Верба, настоящее имя которой Юлия Вербенец, рожала дочь во Львовском областном клиническом перинатальном центре.

Беременность длилась 41 неделю, поэтому врачи решили стимулировать роды. Но несмотря на надежду на естественный процесс, медики приняли решение о кесаревом сечении.

Юлия Верба с дочкой (фото: instagram.com/verbaaa)