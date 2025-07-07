Виживи, якщо зможеш: круті фільми-катастрофи, які дивишися на одному диханні

"Післязавтра"

Клімат змінюється з шаленою швидкістю: торнадо зносять міста, інші ж вкриває водою, а потім усе сковує лід. І поки світ панікує, кліматолог вирушає в епіцентр апокаліпсиса, щоб врятувати сина. Моторошно, динамічно та реалістично - фільм вас вразить.

"2012"

Ціла низка катастроф запускає кінець світу. Земля розколюється, цунамі накривають материки, виверження відбуваються щодня. А простий письменник намагається вивести свою родину з хаосу, в якому більше не існує кордонів, логіки чи безпечних місць.

"Гренландія"

Комета Кларка летить на Землю та розбивається на фрагменти, і кожен з них смертельний. Родина отримує шанс потрапити до секретного бункера, але навколо натовпи, паніка, смерті. Тут виживають не найсильніші, а найшвидші. Чи зможуть вони врятуватися?

"Армагеддон"

На Землю летить гігантський астероїд, і НАСА наймає бурильників, щоб пробурити його в космосі та підірвати. Це історія про простих людей, які взяли на себе місію врятувати світ. Попри гучні спецефекти, у центрі сюжету жертва, любов і одна з найсильніших сцен прощання у кіно.

Також дивіться:

"Війна світів"

"Монстро" (Кловерфілд)

"Помста землі"