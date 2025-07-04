Влад Яма зі США прокоментував удар по Києву (фото)

Що написав хореограф

Так, учасник "Танців з зірками" вирішив "запостити" фото, яке було зроблено під час атаки на Київ. Небо над містом було вкрито димом.

І в описі під моторошним кадром Яма "порадив" Києву "триматися".

Яма висловився про удар по Києву (скріншот)

Сам танцюрист нині у США. За декілька годин до Stories про обстріл столиці він показував кадри з прогулянки Нью-Йорком.

Яма похизувався відпочинком у США (скріншоти)

Яма та його дружина милувалися містом, а потім вирушили до театру на Бродвеї. Там вони відвідали шоу "Бульвар Сансет", в якому грає Ніколь Шерзінгер.

Яма побував на Бродвеї (скріншот)

Чому Влад Яма не в Україні

Нагадаємо, про те, що танцюрист виїхав за кордон, стало відомо в перші дні повномасштабної війни. Сам він казав, що зробив це 24 лютого 2022 року, коли кордони, за його словами, "ще були відкриті".

Разом з родиною Яма перебуває в Маямі. Там він викладає танці, працює на вечірках та нерідко ділиться з підписниками кадрами свого "щасливого" життя. Мережа називає хореографа "втікачем" та часто критикує. Сам Влад на хейт не реагує.

Колега Ями, танцюрист Євген Кот, розповідав, що той нібито планує повернутися в Україну, але лише після закінчення війни.

"Він щиро вірить, що без проблем буде жити в Києві. Не "відстрілює" зовсім події, думає, що якщо організовує якісь збори для ЗСУ, донатить сам - то цього достатньо", - казав Кот.