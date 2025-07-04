Влад Яма из США прокомментировал удар по Киеву (фото)

Что написал хореограф

Так, участник "Танців з зірками" решил "запостить" фото, которое было сделано во время атаки на Киев. Небо над городом было покрыто дымом.

И в описании под жутким кадром Яма "посоветовал" Киеву "держаться".

Яма высказался об ударе по Киеву (скриншот)

Сам танцор сейчас в США. За несколько часов до Stories об обстреле столицы он показывал кадры прогулки по Нью-Йорку.

Яма похвастался отдыхом в США (скриншоты)

Яма и его жена любовались городом, а затем отправились в театр на Бродвее. Там они посетили шоу "Бульвар Сансет", в котором играет Николь Шерзингер.

Яма побывал на Бродвее (скриншот)

Почему Влад Яма не в Украине

Напомним, о том, что танцор уехал за границу, стало известно в первые дни полномасштабной войны. Сам он говорил, что сделал это 24 февраля 2022 года, когда границы, по его словам, "еще были открыты".

Вместе с семьей Яма находится в Майами. Там он преподает танцы, работает на вечеринках и нередко делится с подписчиками кадрами своей "счастливой" жизни. Сеть называет хореографа "беглецом" и часто критикует. Сам Влад на хейт не реагирует.

Коллега Ямы, танцор Евгений Кот, рассказывал, что тот якобы планирует вернуться в Украину, но только после окончания войны.

"Он искренне верит, что без проблем будет жить в Киеве. Не "отстреливает" совсем события, думает, что если организовывает какие-то сборы для ВСУ, донатит сам - то этого достаточно", - говорил Кот.