ua en ru
Пт, 22 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Я гривневий мільйонер": Філімонов розсекретив свої доходи і заговорив про бізнес

П'ятниця 22 серпня 2025 12:44
UA EN RU
"Я гривневий мільйонер": Філімонов розсекретив свої доходи і заговорив про бізнес Олег Філімонов (скріншот)
Автор: Іванна Пашкевич

Народний артист України, актор і гуморист Олег Філімонов відверто розповів про свої джерела доходу та назвав суму, яку заробляє щомісяця.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю зірки "Джентльмен-шоу" Славі Дьоміну.

За словами артиста, ще з молодих років у нього був талант до підприємництва - саме це допомогло йому заробити перший мільйон доларів ще на початку 90-х.

У розмові з Дьоміним Філімонов згадав, що в той час займався торгівлею кольоровими металами.

&quot;Я гривневий мільйонер&quot;: Філімонов розсекретив свої доходи і заговорив про бізнесОлег Філімонов (фото: facebook.com/deputatOlegFilimonov)

І хоч офіційно мав партнерів, насправді весь процес вели лише він та бухгалтер.

"У мене були партнери. Вони взагалі мене кинули, я не хотів із ними працювати більше, бо вони такі - напівкримінальні. Весь бізнес вели я та бухгалтер. Ми удвох зробили першу нашу комерційну угоду. Я зробив мільйон доларів. На чотирьох - по 250 тисяч. Це були перші великі гроші. Відчуття таке, що ти багато чого можеш. Це був 1991 рік, тоді це було як два з половиною мільйони зараз", - поділився артист.

Сучасні джерела доходу

Нині знаменитість продовжує працювати та має стабільний дохід із кількох джерел.

Зокрема, артист розповів, що володіє нерухомістю, яку здає в оренду, а також має власний театр.

"В мене є нерухомість. Угу. Яку я здаю. І в мене є театр", - розповів Філімонов.

Щомісячний прибуток, за його словами, перевищує 200 тисяч гривень.

Крім того, артиста й досі запрошують як ведучого на події - і він погоджується, якщо знає, для кого працює.

"Мені подобається. Якщо я розумію, хто ці люди, бачу поляну. Ось я з задоволенням працюю", - поділився гуморист.

Коротка біографія Олега Філімонова

Олег Філімонов народився в Одесі. З дитинства захоплювався музикою, співав італійські пісні на слух та навчався грі на акордеоні.

У 16 років вступив до Одеського держуніверситету на факультет романо-германської філології.

Паралельно працював музикантом у ресторанах. Після завершення навчання 19 років викладав англійську мову в рідному виші, мав ступінь кандидата філологічних наук.

У 1980-х долучився до команди КВН "Одеські джентльмени", що згодом привело його на телебачення.

З 1991 по 2005 рік був ведучим і актором популярного "Джентльмен-шоу". Також брав участь у "Маски-шоу", вів програми "Філімонов і компанія", "Сміходром", "Камера сміху", писав сценарії для гумористичних передач.

У 1990-х мав бізнес у сфері торгівлі металом, був співвласником кінотеатру "Золотий Дюк".

У 2020 році балотувався на посаду мера Одеси від партії "Слуга народу", посівши четверте місце.

Філімонов рішуче засудив анексію Криму та припинив поїздки до Росії після початку війни.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Олег Филимонов Зірки шоу-бізнесу
Новини
Виїзд чоловіків до 22 років за кордон: що каже прем'єр
Виїзд чоловіків до 22 років за кордон: що каже прем'єр
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"