"Я гривневый миллионер": Филимонов рассекретил свои доходы и заговорил о бизнесе

Народный артист Украины, актер и юморист Олег Филимонов откровенно рассказал о своих источниках дохода и назвал сумму, которую зарабатывает ежемесячно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью звезды "Джентльмен-шоу" Славе Демину.

По словам артиста, еще с молодых лет у него был талант к предпринимательству - именно это помогло ему заработать первый миллион долларов еще в начале 90-х.

В разговоре с Деминым Филимонов вспомнил, что в то время занимался торговлей цветными металлами.

Олег Филимонов (фото: facebook.com/deputatOlegFilimonov)

И хотя официально имел партнеров, на самом деле весь процесс вели только он и бухгалтер.

"У меня были партнеры. Они вообще меня бросили, я не хотел с ними работать больше, потому что они такие - полукриминальные. Весь бизнес вели я и бухгалтер. Мы вдвоем сделали первую нашу коммерческую сделку. Я сделал миллион долларов. На четверых - по 250 тысяч. Это были первые большие деньги. Ощущение такое, что ты многое можешь. Это был 1991 год, тогда это было как два с половиной миллиона сейчас", - поделился артист.

Современные источники дохода

Сейчас знаменитость продолжает работать и имеет стабильный доход из нескольких источников.

В частности, артист рассказал, что владеет недвижимостью, которую сдает в аренду, а также имеет собственный театр.

"У меня есть недвижимость. Угу. Которую я сдаю. И у меня есть театр", - рассказал Филимонов.

Ежемесячная прибыль, по его словам, превышает 200 тысяч гривен.

Кроме того, артиста до сих пор приглашают в качестве ведущего на события - и он соглашается, если знает, для кого работает.

"Мне нравится. Если я понимаю, кто эти люди, вижу поляну. Вот я с удовольствием работаю", - поделился юморист.

Краткая биография Олега Филимонова

Олег Филимонов родился в Одессе, с детства увлекался музыкой, пел итальянские песни на слух и учился игре на аккордеоне.

В 16 лет поступил в Одесский госуниверситет на факультет романо-германской филологии.

Параллельно работал музыкантом в ресторанах. После завершения обучения 19 лет преподавал английский язык в родном вузе, имел степень кандидата филологических наук.

В 1980-х присоединился к команде КВН "Одесские джентльмены", что впоследствии привело его на телевидение.

С 1991 по 2005 год был ведущим и актером популярного "Джентльмен-шоу". Также участвовал в "Маски-шоу", вел программы "Филимонов и компания", "Смеходром", "Камера смеха", писал сценарии для юмористических передач.

В 1990-х имел бизнес в сфере торговли металлом, был совладельцем кинотеатра "Золотой Дюк".

В 2020 году баллотировался на пост мэра Одессы от партии "Слуга народа", заняв четвертое место.

Филимонов решительно осудил аннексию Крыма и прекратил поездки в Россию после начала войны.