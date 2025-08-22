"Я гривневий мільйонер": Філімонов розсекретив свої доходи і заговорив про бізнес

За словами артиста, ще з молодих років у нього був талант до підприємництва - саме це допомогло йому заробити перший мільйон доларів ще на початку 90-х.

У розмові з Дьоміним Філімонов згадав, що в той час займався торгівлею кольоровими металами.

Олег Філімонов (фото: facebook.com/deputatOlegFilimonov)

І хоч офіційно мав партнерів, насправді весь процес вели лише він та бухгалтер.

"У мене були партнери. Вони взагалі мене кинули, я не хотів із ними працювати більше, бо вони такі - напівкримінальні. Весь бізнес вели я та бухгалтер. Ми удвох зробили першу нашу комерційну угоду. Я зробив мільйон доларів. На чотирьох - по 250 тисяч. Це були перші великі гроші. Відчуття таке, що ти багато чого можеш. Це був 1991 рік, тоді це було як два з половиною мільйони зараз", - поділився артист.

Сучасні джерела доходу

Нині знаменитість продовжує працювати та має стабільний дохід із кількох джерел.

Зокрема, артист розповів, що володіє нерухомістю, яку здає в оренду, а також має власний театр.

"В мене є нерухомість. Угу. Яку я здаю. І в мене є театр", - розповів Філімонов.

Щомісячний прибуток, за його словами, перевищує 200 тисяч гривень.

Крім того, артиста й досі запрошують як ведучого на події - і він погоджується, якщо знає, для кого працює.

"Мені подобається. Якщо я розумію, хто ці люди, бачу поляну. Ось я з задоволенням працюю", - поділився гуморист.

Коротка біографія Олега Філімонова

Олег Філімонов народився в Одесі. З дитинства захоплювався музикою, співав італійські пісні на слух та навчався грі на акордеоні.

У 16 років вступив до Одеського держуніверситету на факультет романо-германської філології.

Паралельно працював музикантом у ресторанах. Після завершення навчання 19 років викладав англійську мову в рідному виші, мав ступінь кандидата філологічних наук.

У 1980-х долучився до команди КВН "Одеські джентльмени", що згодом привело його на телебачення.

З 1991 по 2005 рік був ведучим і актором популярного "Джентльмен-шоу". Також брав участь у "Маски-шоу", вів програми "Філімонов і компанія", "Сміходром", "Камера сміху", писав сценарії для гумористичних передач.

У 1990-х мав бізнес у сфері торгівлі металом, був співвласником кінотеатру "Золотий Дюк".

У 2020 році балотувався на посаду мера Одеси від партії "Слуга народу", посівши четверте місце.

Філімонов рішуче засудив анексію Криму та припинив поїздки до Росії після початку війни.