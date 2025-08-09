Yarmak та Jerry Heil прокоментували скандал з Темляком: видалили кліп

На тлі гучного скандалу навколо Костянтина Темляка, якого колишня дівчина публічно звинуватила в аб'юзі, побитті та моральному знущанні, свої позиції висловили Yarmak та Jerry Heil.
РБК-Україна з посиланням на Instagam зірок розповідає, якою буде доля кліпу, в якому знявся Темляк.
Співачка та репер в першу чергу засудили насилля. Після оприлюднення інформації про аб'юз та непристойне спілкування з 15-річною вони вирішили видалити кліп "З якого ти поверху неба", у якому Темляк знявся разом з дружиною Анастасією Нестеренко.
У спільному дописі виконавці наголосили, що під час підготовки та зйомок вони не знали фактів минулого актора.
"Будь-яке насильство - це жахливо. У світі, де стільки болю, ми не маємо множити його. Звісно, ми не знали про минуле актора, коли обирали його для зйомок, як і будь-хто з вас. Це стало відомо вже після публікації відео", - написали вони.
Вони наголосили, що відео на хіт було не про конкретну історію кохання. Задум полягав у зображенні історій кохання мільйонів українців, які вимушені жити на відстані через війну.
Після резонансу у соцмережах відео почало викривляти початкову ідею, тож вони вирішили прибрати його з платформи. Натомість представили інший ролик, де у центрі любовної історії пісні "З якого ти поверху неба" - слухачі.
"Ми змонтуємо кліп про вас! Щоб стати його частиною, публікуйте ваші відео під звук в тікток або надсилайте на пошту poverhneba@gmail.com", - зазначили вони.
Прокоментували скандал і в проєкті "Ебаут", в рекламі якого знявся Костянтин. На тлі хвилі хейту учасниці вийшли з заявою, у якій засудили дії колеги.
Примітно, що вони не одразу висловили свою позицію, аж поки не з'явилася інформація про домагання до 15-річної. До цього Катерина Мотрич, наприклад, залишала йому слова підтримки в коментарях, але згодом їх видалила.
Нагадаємо, напередодні, 8 серпня, колишня дівчина актора, фотографка Анастасія Соловйова, розповіла подробиці про їхні стосунки. Вона назвала колишнього "аб'юзером", "тираном" та "нарцисом" і навела приклади його агресивної та токсичної поведінки.
Також, з'ясувалося, що Костянтин неодноразово підіймав на дівчину руку. Він визнав це і заявив, що змінився і готовий нести покарання. Проте згодом стало відомо, що у 2023 році він "залицявся" до 15-річної дівчини, зокрема надсилав їй нюдси та пропонував інтим.
Вас також може зацікавити: