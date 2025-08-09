Yarmak и Jerry Heil прокомментировали скандал с Темляком: удалили клип

Как Jerry Heil и Yarmak отреагировали на скандал с Темляком

Певица и рэпер в первую очередь осудили насилие. После обнародования информации об абьюзе и непристойном общении с 15-летней они решили удалить клип "З якого ти поверху неба", в котором Темляк снялся вместе с женой Анастасией Нестеренко.

В совместном сообщении исполнители отметили, что во время подготовки и съемок они не знали фактов прошлого актера.

"Любое насилие - это ужасно. В мире, где столько боли, мы не должны умножать ее. Конечно, мы не знали о прошлом актера, когда выбирали его для съемок, как и любой из вас. Это стало известно уже после публикации видео", - написали они.

Кадр с Темляком и женой (скриншот)

Они отметили, что видео на хит было не о конкретной истории любви. Замысел заключался в изображении историй любви миллионов украинцев, которые вынуждены жить на расстоянии из-за войны.

После резонанса в соцсетях видео начало искажать первоначальную идею, поэтому они решили убрать его с платформы. Вместо этого представили другой ролик, где в центре любовной истории песни "З якого ти поверху неба" - слушатели.

"Мы смонтируем клип о вас! Чтобы стать его частью, публикуйте ваши видео под звук в тикток или присылайте на почту poverhneba@gmail.com", - отметили они.

Прокомментировали скандал и в проекте "Ебаут", в рекламе которого снимался Константин. На фоне волны хейта участницы все же вышли с заявлением, в котором осудили действия коллеги. Ранее Константин снялся в их рекламе.

Примечательно, что они не сразу высказали свою позицию, аж пока не появилась информация о домогательствах к 15-летней. До этого Катерина Мотрич, к примеру, выражала поддержку в комментариях, но вскоре их удалила.

Что известно о скандале с Темляком

Напомним, накануне, 8 августа, бывшая девушка актера, фотограф Анастасия Соловьева, рассказала подробности об их отношениях. Она назвала бывшего "абьюзером", "тираном" и "нарциссом" и привела примеры его агрессивного и токсичного поведения.

Также, выяснилось, что Константин неоднократно поднимал на девушку руку. Он признал это и заявил, что изменился и готов нести наказание. Однако впоследствии стало известно, что в 2023 году он "ухаживал" за 15-летней девушкой, в частности присылал ей нюдсы и предлагал интим.