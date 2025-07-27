Юрий Ткач после кризиса в отношениях с женой намекнул на пополнение в семье (фото)

Известный украинский юморист, ведущий, актер и звезда "Квартала 95" Юрий Ткач намекнул на пополнение в семье.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram комика.

Юрий Ткач заинтриговал новым семейным фото

Юрий вместе с женой Викторией опубликовали в соцсетях трогательные кадры со своей дочкой Лизой, а также романтические фото вдвоем.

Юрий Ткач с женой и дочкой (фото: instagram.com/yuriy_tkach)

Волну обсуждений у фолловеров вызвала фраза пиарщицы Кристины Шоминой, которая и намекнула о том, что у доченьки супругов, вероятно, будет братик или сестричка.

"Вот это так праздник! Еще больше украинцев!", - написала она под фотографией.

Юрий Ткач с женой и дочкой (фото: instagram.com/yuriy_tkach)

Более того, линейный продюсер телеканала Music Box UA Денис Коновалов опубликовал в stories снимок, на котором пара вместе с Лизой позирует возле фотозоны с надписью "Boy or girl".

Подобные декорации обычно создают для гендерных вечеринок, что лишь усиливает слухи о возможном пополнении в семье.

Юрий Ткач с женой и дочкой (скриншот)

Пока что сами Юрий и Виктория не подтвердили и не опровергли эту информацию, поэтому поклонники в ожидании официальных комментариев.

Напомним, Юрий и Виктория вместе уже более 13 лет. Однако в последнее время их брак пережил нелегкий период - супруги временно жили отдельно.

Несмотря на это, они не разводились юридически, а пауза в отношениях позволила переосмыслить чувства и глубже понять друг друга.

Виктория также является менеджером Юрия, поэтому даже во время личной паузы они оставались профессиональной командой.

Юрий Ткач с женой и дочкой (фото: instagram.com/yuriy_tkach)

Сам юморист серьезно взялся за работу над собой: начал посещать психолога, избавился от вредных привычек, и это способствовало постепенному налаживанию отношений в паре.

Сейчас они настроены серьезно: пара планирует венчание, однако с датой пока не определились, ведь считают, что сейчас не лучшее время для громких торжеств.