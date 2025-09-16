"З неба не падають". Олена Тополя розкрила, чи дає дітям кишенькові гроші

Олена Тополя про фінансові правила родини

Артистка зізналася, що прищеплює дітям усвідомлене ставлення до грошей.

Її сини - 9-річний Марк та 12-річний Роман - розуміють, що будь-які матеріальні речі здобуваються працею.

Вже зараз вони можуть самостійно заробляти власні кошти, виконуючи певні завдання.

"Це може стосуватися навчання, прибирання вдома. Діти мають розуміти, що гроші з неба не падають, їх треба заробити", - зазначила вона.

Вона додала, що вони з Тарасом мають важливе правило для дітей. Якщо вони хочуть придбати щось нове, то повинні заробити половину вартості.

"Ми можемо докласти свої кошти, щоб придбати, наприклад, велосипед або новий телефон. Але не всю суму. У дітей має бути мінімум половина суми", - підкреслила вона.

Олена та Тарас Тополя з синами (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Про кишенькові гроші для дітей

Співачка вважає, що молодшим дітям давати кишенькові гроші не варто.

"Меншим дітям я б не давала ніяких кишенькових грошей. Аби в них щось з'явилося новеньке, про що вони прохають, теж мають докласти зусиль", - додала вона.

Разом з тим Тополя зазначає, що завжди робить подарунки дітям, особливо коли буває у від'їздах.

"Обов'язково привожу з собою якісь подарунки, хоча б щось мінімальне кожному із них. Мені від цього радість, ну і їм", - поділилася вона.

Родина Олени Тополі (фото: instagram.com/alyoshasinger)​​​​​​​

Що відомо про стосунки Олени та Тараса Тополі

Історія кохання артистів розпочалася ще у 2012 році, а за рік вони одружилися. У подружжя троє дітей - сини Роман, Марк та 5-річна донька Марія.

На початку російського вторгнення Олена разом з дітьми виїхала в США, проте вже у вересні 2023-го повернулася.

Вона важко переживала розлуку з чоловіком і чесно зізнавалася, що будувати стосунки на відстані було непросто.

Попри небезпеку, родина возз'єдналася і почувається щасливою. Водночас їм доводиться займатися відновленням квартири, яка постраждала внаслідок російської атаки.