Загибель Рущишина: Вакарчук, Жадан та інші українці діляться щемливими спогадами

Звістка про трагічну загибель народного депутата Ярослава Рущишина стала потрясінням для багатьох. У соцмережах його згадують як чесного політика, мецената і людину великої душі.

Святослав Вакарчук

Страшна новина… загинув Ярослав Рущишин. Дуже важко прийняти це. Славко був одним з тих, для кого слово "принцип" було не просто словом, воно було дією. Дуже не вистачатиме його всім нам. Вічна памʼять!.

Ярослав Рущишин (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Руслана Лижичко

Сьогодні загинув наш дуже близький друг - Ярослав Рущишин. Ми з Сашком не можемо досі отямитися від цієї болючої важкої звістки. Це та мить, коли ти не просто не можеш у це повірити - ти всією душею не хочеш і нездатна цього зробити.

Так хочеться сказати Славкові безліч теплих неймовірно добрих слів. Та заважають сльози… Єдине, що я можу зараз - це молитися… до ранку, і від ранку до вечора.

Поки не відчую, що його душа у спокійному легкому польоті на крилах наших молитв, памʼяті та любові. Славко… Ти ще відкриєш очі.

P.S. Ярослав Рущишин - депутат Верховної Ради, секретар Комітету з питань економічного розвитку... має багато здобутків та заслуг перед Україною.. Але для нас він був передусім дуже близький друг... братчик.

Ярослав Рущишин (фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko)

Він був серед лідерів Революції на граніті, серед засновників та ідеологів Студентського братства, стояв у витоків "Клубу Шанувальників Чаю" (хто знає, той розуміє про що я).

Він допомагав творити справжнє і чесне мистецтво у Львові в часи бурхливого розквіту України на самому світанку відродженої Незалежності

Він підтримував артистів та митців у реформуванні законодавства у сфері авторського права.

Це якісь розсипані шматки спогадів. Незв’язані, розірвані. Зараз дуже важко... Дуже важко. Хочеться вірити, що йому зараз легше ніж нам! Славко, хай завжди буде з тобою наша вічна памʼять і вічна любов! Амінь.

Сергій Жадан

Пам‘ятаю, колись, сто років тому, до війни, виступав у Дзизі. Після виступу сиділи, ніхто нікуди не поспішав, потяг був пізній.

Ясна річ, що про нього, про потяг, згадали в останній момент. Я подивився на годинник і зрозумів, що встигнути нереально.

"Не хвилюйся", - сказав Слава Рущишин, - встигнемо.



Стрибнули в його автівку, їхали якимись дворами, але встигли. Закинув у вагон мене, слідом - мою торбу. Це запам’яталось - він не кидав і не зневірювався.



А вчора загинув у ДТП. За час війни смерті стало забагато, вона вже навіть не відходить.

Іноді забуваєш, що до війни вона теж була, що вона завжди знаходилась десь поруч. Ось і вчора - приходила, забрала одного з нас, нагадала про себе.



Спочивай у спокої, друже. По тобі залишилось багато добрих речей і спогадів. Вони дають надію.

Анжеліка Рудницька

Ярослав Рущишин. Коли у чаті, де спілкуються учасники Студентської революції на граніті написали, що Ярослав загинув, здавалося, що хтось просто помилився.

На жаль, ні.

Ярослав загинув під час дорожньої аварії. Народний депутат від партії "Голос". Один із братчиків - співзасновник "Студентського братства", учасник нашої Студентської Революції на граніті, 35-ліття якої наближається.

Ярослав Рущишин (фото: instagram.com/anzhelikarudnytska)

Він був співзасновником Мистецького об’єднання "Дзиґа" та продюсував низку українських гуртів, серед яких "Мертвий півень", "Клуб шанувальників чаю", "Дзиґа джаз квартет", а також ранні проєкти "Океану Ельзи", Руслани.

Сьогодні у моїй стрічці - сум і велика кількість спогадів про добрі і важливі справи Ярослава. Світла пам’ять…

Мар'яна Савка

Славко Рущишин… НЕ МОЖУ, НЕ МОЖУ ПОВІРИТИ. Я ж тебе бачила днів десять тому в Половинки на виставі, спершу побачила мотоцикл, а потім тебе і ще сказала: тепер ясно, хто приїхав на мотоцику з квіточками, а ти сказав: "та шо ти не розумієшся, то не квіточки - то Петриківський розпис! Поїхали зі мною на лекцію Грицака. То буде атракція - Савка на мотоциклі". Але я відмовилася.

Славку, це щось неможливе. Ти ж необхідний тут критично. Чому? Чому діється така якась чорна лажа, чому зникають найкращі?

Ярослав Рущишин (фото: instagram.com/savka.mariana)

Ну хіба що там тобі призначили якусь надважливу місію і забрали виконувати. Бо інакше не розумію. Навіть важко подумки прощатися. Але, Славку, лети, лети, незабутній.

Вахтанг Кіпіані

Загинув в автокатастрофі Ярослав Рущишин - оптиміст і життєлюб. Приятелювали з 1992 року, коли разом були учасниками молодіжної конференції у Швеції.

Кілька тижнів тому він де-факто став головним спонсором благодійного вечора у львівській опері, де ми збирали на бригаду.

Купив картину Гніздовського плюс недешеві квитки на всю родину. Домовились ближчим часом випити кави.

Славко був бізнес-партнером незабутнього Маркіяна Іващишина. "Дзиґа" і ще багато іншого. Не перерахувати зробленого ним. Боляче.

Що відомо про загибель Ярослава Рущишина

Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Рущишин загинув пізно увечері 24 липня.

ДТП сталася приблизно о 21:45 неподалік села Бабухів на Івано-Франківщині. За попередніми даними, політик перебував за кермом мотоцикла Harley-Davidson.

Під час руху він не зміг втримати керування і врізався у трактор, що їхав у тому ж напрямку. Від отриманих травм Рущишин помер по дорозі до лікарні.