Захопливі та моторошні: 5 кримінальних трилерів Netflix, які змусять затамувати подих

Фільми Netflix, які тримають у напрузі до кінця (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Кримінальні драми та трилери завжди тримають у напрузі та дарують яскраві емоції. Тут герої зіштовхуються з небезпекою, випробуваннями та складним моральним вибором.

РБК-Україна ділиться добіркою кінострічок, які точно змусять затамувати подих під час перегляду.

"Бастіон 36"

Після вигнання з елітного підрозділу поліції головний герой занурюється у власне розслідування серії убивств своїх колег. Пошуки правди приводять його до приголомшливого відкриття.


"Винний"

Оператор служби порятунку намагається врятувати жінку в небезпеці. Проте вже скоро телефонна розмова перетворюється на розкриття таємниць, які змушують героя протистояти власним демонам.


"Хороший медбрат"

Медсестра реанімації знаходить підтримку в особі нового колеги. Проте вже скоро підозріле вбивство змушує її поглянути інакше на цю людину.


"Непрощенна"

Жінка, яка повернулася з в'язниці після звинувачення у вбивстві, намагається знайти втрачену сестру. Проте минуле знову дає про себе знати й ставить під загрозу їхні життя.


"Ніч завжди настає"

Коли фінансова криза ставить під загрозу життя її родини, молода жінка кидається в небезпечний пошук 25 тисяч доларів. У неї лише одна ніч, щоб знайти гроші на будинок.

 

