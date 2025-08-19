Захопливі та моторошні: 5 кримінальних трилерів Netflix, які змусять затамувати подих

"Бастіон 36"

Після вигнання з елітного підрозділу поліції головний герой занурюється у власне розслідування серії убивств своїх колег. Пошуки правди приводять його до приголомшливого відкриття.



"Винний"

Оператор служби порятунку намагається врятувати жінку в небезпеці. Проте вже скоро телефонна розмова перетворюється на розкриття таємниць, які змушують героя протистояти власним демонам.



"Хороший медбрат"

Медсестра реанімації знаходить підтримку в особі нового колеги. Проте вже скоро підозріле вбивство змушує її поглянути інакше на цю людину.



"Непрощенна"

Жінка, яка повернулася з в'язниці після звинувачення у вбивстві, намагається знайти втрачену сестру. Проте минуле знову дає про себе знати й ставить під загрозу їхні життя.



"Ніч завжди настає"

Коли фінансова криза ставить під загрозу життя її родини, молода жінка кидається в небезпечний пошук 25 тисяч доларів. У неї лише одна ніч, щоб знайти гроші на будинок.