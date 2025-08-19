RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота

Захватывающие и жуткие: 5 криминальных триллеров Netflix, которые заставят затаить дыхание

Фильмы Netflix, которые держат в напряжении до конца (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Криминальные драмы и триллеры всегда держат в напряжении и дарят яркие эмоции. Здесь герои сталкиваются с опасностью, испытаниями и сложным моральным выбором.

РБК-Украина делится подборкой кинолент, которые точно заставят затаить дыхание во время просмотра.

"Бастион 36"

После изгнания из элитного подразделения полиции главный герой погружается в собственное расследование серии убийств своих коллег. Поиски правды приводят его к ошеломляющему открытию.


"Виновен"

Оператор службы спасения пытается спасти женщину в опасности. Однако уже скоро телефонный разговор превращается в раскрытие тайн, которые заставляют героя противостоять собственным демонам.


"Хороший медбрат"

Медсестра реанимации находит поддержку в лице нового коллеги. Однако уже скоро подозрительное убийство заставляет ее взглянуть иначе на этого человека.


"Непрощенная"

Женщина, вернувшаяся из тюрьмы после обвинения в убийстве, пытается найти потерянную сестру. Однако прошлое снова дает о себе знать и ставит под угрозу их жизни.


"Ночь всегда наступает"

Когда финансовый кризис ставит под угрозу жизнь ее семьи, молодая женщина бросается в опасный поиск 25 тысяч долларов. У нее всего одна ночь, чтобы найти деньги на дом.

 

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнесафильмыФильмы