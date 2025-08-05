Засновника "Бумбоксу" забрали в лікарню прямо з концерту: що відомо про його стан
Українського музиканта Андрія "Муху" Самойло, відомого також як Муха Мухич, госпіталізували одразу після виступу.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на його публікацію у Facebook.
Засновник "Бумбоксу" потрапив в лікарню
Артист зазначив, що причиною став напад аритмії. За словами Самойла, він стався в неділю, 3 серпня, вже після виступу. І це вже четвертий такий напад.
"І це добре, що після виступу, а не під час (перший був саме під час виступу, але це інша історія)", - зазначив музикант.
Він подякував екіпажу швидкої допомоги та персоналу лікарні Святого Пантелеймона, куди його доправили.
Андрій "Муха" Самойло потрапив до лікарні (фото: facebook.com/mukha.mukhich)
Також музикант звернув увагу на символічний збіг: за кілька днів до цього він бачив скульптуру Святого Пантелеймона в обласній лікарні Луцька і дізнався, що він є покровителем медицини.
У своєму пості Самойло закликав уважно ставитися до здоров'я та дотримуватися рекомендацій лікарів.
"Отже, висновок: якщо лікарі прописали пити ліки на постійній основі - потрібно пити та стежити за здоров'ям", - додав він.
Скриншот посту
Хто такий Андрій Самойло
Самойло - видатний український гітарист. Він народився 1 серпня 1976 року в Луцьку.
У 1990-х Андрій починав у панк-рок і грандж-групах, таких як "Мухи в чаї" і Greed/Greed Band.
Наприкінці 1997 року він приєднався до гурту "Тартак", де грав понад сім років. Саме в "Тартаку" він познайомився з Андрієм Хливнюком - разом вони створили легендарний гурт "Бумбокс" 2004 року.
У складі "Бумбокс" Самойло став одним із головних мелодистів: брав участь у створенні більшості хітів гурту. У 2019 році він пішов у творчу відпустку.
Зараз Андрій працює в різних музичних проєктах: виступає з гуртом MAZEPA і колективом "Дно", який з'явився під час повномасштабної війни 2022 року. В обох проєктах його гітарне звучання стало важливою частиною саунду.
Відомий своєю закритістю щодо особистого життя, Самойло майже не говорить про сім'ю або особисті стосунки.
Однак він активно долучається до музичних і культурних подій України, знімає інтерв'ю з іншими музикантами і є однією з найвпливовіших фігур української музичної сцени.
Андрій "Муха" Самойло (фото: facebook.com/mukha.mukhich)
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