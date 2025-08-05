Основателя "Бумбокса" забрали в больницу прямо с концерта: что известно о его состоянии

Украинский музыкант Андрей "Муха" Самойло, известный также как Муха Мухич, был госпитализирован сразу после выступления.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Facebook.

Основатель "Бумбокса" попал в больницу

Артист отметил, что причиной стал приступ аритмии. По словам Самойло, он произошел в воскресенье, 3 августа, уже после выступления на фестивале "Файне Місто" во Львове. И это уже четвертый приступ.

"И это хорошо, что после выступления, а не во время (первый был именно во время выступления, но это другая история)", - отметил музыкант.

Он поблагодарил экипаж скорой помощи и персонал больницы Святого Пантелеймона, куда его доставили.

Андрей "Муха" Самойло попал в больницу (фото: facebook.com/mukha.mukhich)

Также музыкант обратил внимание на символическое совпадение: за несколько дней до этого он видел скульптуру Святого Пантелеймона в областной больнице Луцка и узнал, что он является покровителем медицины.

В своем посте Самойло призвал внимательно относиться к здоровью и придерживаться рекомендаций врачей.

"Итак, вывод: если врачи прописали пить лекарства на постоянной основе - нужно пить и следить за здоровьем", - добавил он.

Скриншот поста

Кто такой Андрей Самойло

Самойло - выдающийся украинский гитарист. Он родился 1 августа 1976 года в Луцке.

В 1990-х Андрей начинал в панк-рок и грандж-группах, таких как "Мухи в чае" и Greed/Greed Band.

В конце 1997 года он присоединился к группе "Тартак", где играл более семи лет. Именно в "Тартаке" он познакомился с Андреем Хливнюком - вместе они создали легендарную группу "Бумбокс" в 2004 году.

В составе "Бумбокс" Самойло стал одним из главных мелодистов: участвовал в создании большинства хитов группы. В 2019 году он ушел в творческий отпуск.

Сейчас Андрей работает в разных музыкальных проектах: выступает с группой MAZEPA и коллективом "Дно", который появился во время полномасштабной войны 2022 года. В обоих проектах его гитарное звучание стало важной частью саунда.

Известный своей закрытостью по поводу личной жизни, Самойло почти не говорит о семье или личных отношениях.

Однако он активно вовлекается в музыкальные и культурные события Украины, снимает интервью с другими музыкантами и является одной из наиболее влиятельных фигур украинской музыкальной сцены.

Андрей "Муха" Самойло (фото: facebook.com/mukha.mukhich)