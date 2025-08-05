ua en ru
Вт, 05 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Основателя "Бумбокса" забрали в больницу прямо с концерта: что известно о его состоянии

Вторник 05 августа 2025 10:30
UA EN RU
Основателя "Бумбокса" забрали в больницу прямо с концерта: что известно о его состоянии Муха Мухич (фото: facebook.com/mukha.mukhich)
Автор: Катерина Собкова

Украинский музыкант Андрей "Муха" Самойло, известный также как Муха Мухич, был госпитализирован сразу после выступления.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Facebook.

Основатель "Бумбокса" попал в больницу

Артист отметил, что причиной стал приступ аритмии. По словам Самойло, он произошел в воскресенье, 3 августа, уже после выступления на фестивале "Файне Місто" во Львове. И это уже четвертый приступ.

"И это хорошо, что после выступления, а не во время (первый был именно во время выступления, но это другая история)", - отметил музыкант.

Он поблагодарил экипаж скорой помощи и персонал больницы Святого Пантелеймона, куда его доставили.

Основателя &quot;Бумбокса&quot; забрали в больницу прямо с концерта: что известно о его состоянииАндрей "Муха" Самойло попал в больницу (фото: facebook.com/mukha.mukhich)

Также музыкант обратил внимание на символическое совпадение: за несколько дней до этого он видел скульптуру Святого Пантелеймона в областной больнице Луцка и узнал, что он является покровителем медицины.

В своем посте Самойло призвал внимательно относиться к здоровью и придерживаться рекомендаций врачей.

"Итак, вывод: если врачи прописали пить лекарства на постоянной основе - нужно пить и следить за здоровьем", - добавил он.

Основателя &quot;Бумбокса&quot; забрали в больницу прямо с концерта: что известно о его состоянииСкриншот поста

Кто такой Андрей Самойло

Самойло - выдающийся украинский гитарист. Он родился 1 августа 1976 года в Луцке.

В 1990-х Андрей начинал в панк-рок и грандж-группах, таких как "Мухи в чае" и Greed/Greed Band.

В конце 1997 года он присоединился к группе "Тартак", где играл более семи лет. Именно в "Тартаке" он познакомился с Андреем Хливнюком - вместе они создали легендарную группу "Бумбокс" в 2004 году.

В составе "Бумбокс" Самойло стал одним из главных мелодистов: участвовал в создании большинства хитов группы. В 2019 году он ушел в творческий отпуск.

Сейчас Андрей работает в разных музыкальных проектах: выступает с группой MAZEPA и коллективом "Дно", который появился во время полномасштабной войны 2022 года. В обоих проектах его гитарное звучание стало важной частью саунда.

Известный своей закрытостью по поводу личной жизни, Самойло почти не говорит о семье или личных отношениях.

Однако он активно вовлекается в музыкальные и культурные события Украины, снимает интервью с другими музыкантами и является одной из наиболее влиятельных фигур украинской музыкальной сцены.

Основателя &quot;Бумбокса&quot; забрали в больницу прямо с концерта: что известно о его состоянииАндрей "Муха" Самойло (фото: facebook.com/mukha.mukhich)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Бумбокс Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
Новости
Удар РФ по железной дороге в Лозовой: поврежден вокзал, есть погибший и раненые (видео)
Удар РФ по железной дороге в Лозовой: поврежден вокзал, есть погибший и раненые (видео)
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому