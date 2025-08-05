Засновника "Бумбоксу" забрали в лікарню прямо з концерту: що відомо про його стан

Засновник "Бумбоксу" потрапив в лікарню

Артист зазначив, що причиною став напад аритмії. За словами Самойла, він стався в неділю, 3 серпня, вже після виступу. І це вже четвертий такий напад.

"І це добре, що після виступу, а не під час (перший був саме під час виступу, але це інша історія)", - зазначив музикант.

Він подякував екіпажу швидкої допомоги та персоналу лікарні Святого Пантелеймона, куди його доправили.

Андрій "Муха" Самойло потрапив до лікарні (фото: facebook.com/mukha.mukhich)

Також музикант звернув увагу на символічний збіг: за кілька днів до цього він бачив скульптуру Святого Пантелеймона в обласній лікарні Луцька і дізнався, що він є покровителем медицини.

У своєму пості Самойло закликав уважно ставитися до здоров'я та дотримуватися рекомендацій лікарів.

"Отже, висновок: якщо лікарі прописали пити ліки на постійній основі - потрібно пити та стежити за здоров'ям", - додав він.

Скриншот посту

Хто такий Андрій Самойло

Самойло - видатний український гітарист. Він народився 1 серпня 1976 року в Луцьку.

У 1990-х Андрій починав у панк-рок і грандж-групах, таких як "Мухи в чаї" і Greed/Greed Band.

Наприкінці 1997 року він приєднався до гурту "Тартак", де грав понад сім років. Саме в "Тартаку" він познайомився з Андрієм Хливнюком - разом вони створили легендарний гурт "Бумбокс" 2004 року.

У складі "Бумбокс" Самойло став одним із головних мелодистів: брав участь у створенні більшості хітів гурту. У 2019 році він пішов у творчу відпустку.

Зараз Андрій працює в різних музичних проєктах: виступає з гуртом MAZEPA і колективом "Дно", який з'явився під час повномасштабної війни 2022 року. В обох проєктах його гітарне звучання стало важливою частиною саунду.

Відомий своєю закритістю щодо особистого життя, Самойло майже не говорить про сім'ю або особисті стосунки.

Однак він активно долучається до музичних і культурних подій України, знімає інтерв'ю з іншими музикантами і є однією з найвпливовіших фігур української музичної сцени.

Андрій "Муха" Самойло (фото: facebook.com/mukha.mukhich)