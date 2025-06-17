Звезда фильма "Лило и Стич" умер в 46 лет: что известно

Актер Дэвид Хэкили Кенуи Белл, известный по роли в "Лило и Стич", ушел из жизни в возрасте 46 лет через месяц после премьеры фильма.

Что известно о смерти актера и его жизни, рассказывает РБК-Украина.

Дэвид Белл умер: что известно

Трагическую новость сообщила сестра актера Джалин Канани Белл в трогательной заметке в Facebook.

"С тяжелым сердцем сообщаю, что мой милый, щедрый, талантливый, веселый, блестящий и красивый младший брат проведет сегодняшний день в компании нашего Небесного Отца", - написала она.

Полиция штата Гавайи рассказала, что Дэвида не стало 12 июня в 14:26. Официальная причина смерти пока не известна.

В то же время они отметили, что признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Дэвид Белл с родными (фото: facebook.com/Jalene3)

Что говорят об актере близкие

Сестра поделилась, что Дэвид был не просто братом, а настоящей опорой и поддержкой.

"Несмотря на то, что я не росла с отцом, Дэвид дал мне всю безусловную любовь, которую только можно было представить", - отметила она.

Она также вспомнила, как он радовался роли в римейке "Лило и Стич". Дэвид любил быть актером и озвучивать фильмы.

"Он был и останется яркой и сияющей звездой. Недавно он появился на большом экране в культовом моменте "Лило и Стич". Он спланировал все заранее и приобрел лучшие места в зале, чтобы мы все вместе могли пойти на премьеру в Каполеи всего две недели назад", - поделилась сестра.

Агент звезды также выразила свои чувства. Она, как и все, узнала трагическую новость через соцсети.

"Это разбивает сердце. Он был одним из моих лучших талантов - настоящее воплощение духа "алоха", добрый великан", - прокомментировала она.

Звезда "Лило и Стич" ушел из жизни (фото: facebook.com/Jalene3)

Что известно о Дэвиде Белле

Актер сыграл гавайца в забавной сцене в новом "Лило и Стич". По сюжету, он роняет мороженое, когда видит инопланетян. Этот момент является отсылкой к одному из эпизодов оригинального мультфильма 2002 года.

Кроме этого, Дэвид играл в сериале "Magnum P.I." и "Гавайи 5.0". Также он занимался озвучкой, работал в сфере туризма и был лицом местного бренда пива.

Дэвиду Беллу было 46 лет (фото: facebook.com/Jalene3)