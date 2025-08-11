Звезда "Кріпосної" умилила фото с детьми, которые заметно подросли

Звезда популярного сериала "Кріпосна" Анна Сагайдачная показала на новых фото своих детей: 6-летнего сына Тимура и 8-месячную дочь Миру.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Сагайдачная показала детей

Со своими подписчиками она поделилась фото с недавнего отдыха.

"Увидеть море. Впервые за 4 года, наше украинское море. В Украине есть все! А шакалы завидуют. А шакалы свирепствуют и хотят все забрать", - отметила актриса в подписи к снимкам.

Анна Сагайдачная с семьей (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

На одном из фото Сагайдачная одета в легкое платье с нежным принтом и элегантные босоножки на каблуке, которое создает свежий и женственный образ.

Ее дочь, сидящая у нее на коленях, одета в ярко-желтое платье с цветочным принтом. Сын актрисы сидит рядом, обнимая маму, в серой футболке и шортах с бейсболкой.

На других снимках она показала атмосферные фото с прогулки по Одессе, а также на берегу моря.

Сагайдачная показала детей, которые заметно подросли (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Что известно про Анну Сагайдачную

В этом году Сагайдачной исполнилось 36 лет.

За свою карьеру она успела сняться более чем в 40 фильмах и сериалах, а также обрести популярность как актриса дубляжа. Однако ее путь в кинематографе был не из легких: сначала она работала аниматором, впоследствии занималась озвучкой, и только потом получила первые актерские роли.

Одной из самых ярких работ Сагайдачной стала роль Наталии Дорошенко - дочери богатого помещика - в популярном украинском сериале "Кріпосна".

Актриса была замужем дважды. Первый раз - еще в студенческие годы, но он оказался недолгим - как рассказывала сама Анна, проблемы в отношениях начались почти сразу.

Во втором браке с Евгением Третьяком у супругов родился сын Тимур. Пара официально развелась в 2023 году после пяти лет брака, хотя публично сообщили об этом только в 2024-м. В одном из интервью Сагайдачная призналась, что этот период был для нее очень сложным.

Уже через несколько месяцев после новости о разводе актриса сообщила, что ждет ребенка от нового избранника. Имя своего партнера она пока не раскрывает и не показывает его в соцсетях.

В декабре 2025 года у пары родилась дочь. Девочку назвали необычным именем Мира.

Сагайдачная с дочкой (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)