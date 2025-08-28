ua en ru
Зірка "МастерШеф" Ольга Мартиновська розкрила, за скільки орендує житло в центрі Києва

Четвер 28 серпня 2025 22:35
Зірка "МастерШеф" Ольга Мартиновська розкрила, за скільки орендує житло в центрі Києва
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська показала свою квартиру в елітному ЖК Києва та розкрила вартість оренди.

Як повідомляє РБК-Україна, подробицями проживання зірка кулінарного шоу поділилася у новому випуску "По Хатах".

Скільки Мартиновська платить за оренду в Києві

Квартира має 44 квадратних метри. Вона однокімнатна. Загалом місяць проживання коштує 1500 доларів, що в національній валюті становить 61 867 гривень.

Проте Мартиновська платить набагато менше. Річ у тому, що це житло належить її близькому другу, який живе за кордоном.

"Я знімаю по дуже і дуже лояльній ціні. І він знає, що я збираю на власну квартиру, тому пішов на поступки. Каже: "От давай ти мені будеш платити 500. А, і збирай на свою і швидше вшивайся", - пояснила вона.

Зірка &quot;МастерШеф&quot; Ольга Мартиновська розкрила, за скільки орендує житло в центрі КиєваМартиновська в орендованій квартирі (скриншот)

Скільки платить за комунальні послуги

За її словами, влітку сума становить приблизно 3-5 тисяч гривень. Все залежить від того, наскільки активно використовується кондиціонер.

А от взимку платіжки можуть сягати близько 8 тисяч гривень. На думку Ольги, такі суми є типовим для столичного житла в центрі міста.

"В центрі в усіх ЖК, і не таких нових, комуналка дорого коштує насправді", - зазначила вона.

Яку квартиру куплятиме Мартиновська

Зірка "МастерШеф" зізналася, що вже на шляху до купівлі власного житла в цьому ж житловому комплексі. Вона внесла завдаток і багато працює, аби втілити мрію у життя.

"Хочу купувати більшу, на 100 квадратів. Зараз багато працюю, беру кредит, шкрябаю кошти, щоб нарешті мати власне житло", - поділилася вона.

Мартиновська виважено підійшла до рішення щодо купівлі квартири, коли в країні продовжується війна.

"Я впевнено прийняла це рішення. Хочу свої стіни, хочу хоча б якусь впевненість, що все буде добре. Ми залишаємося вдома, будемо жити, моя донька тут ростиме і стане класною громадянкою цієї держави", - зазначила вона.

Зірка &quot;МастерШеф&quot; Ольга Мартиновська розкрила, за скільки орендує житло в центрі КиєваОльга Мартиновська з донькою (фото: instagram.com/olga_martynovska)

Вона мріє створити комфорт для себе та своєї доньки, яка ніколи не мала власної кімнати. Саме тому у новому житлі будуть дитяча та два санвузли, а також багато простору.

"Ми завжди спали в одній кімнаті, в одному ліжку. Тепер у неї буде кімната, а в мене - єдиний простір: кухня, вітальня. Вікна на 10-му поверсі панорамні, що виходять на місто. Хочу бачити заходи сонця, світло. Коли все це буде зроблено, я зможу нарешті відпочити, заспокоїтися і насолодитися результатом", - поділилася вона.


Зазначимо, що даний випуск знімався за тиждень до прем'єри. В ніч на 28 серпня квартира Мартиновської постраждала внаслідок російського ракетного удару про столиці.

"Ще раз сюр. Тиждень тому знімали в мене у квартирі. Я кажу "хочу ну хоч в чомусь стабільності, у власних стінах.." Оце сказала, начебто забула, де і в який час живу. Проте вони швидко про це нагадали", - написала Ольга в Instagram.

"Приліт" був поруч, внаслідок чого повилітали вікна. На щастя, вдома нікого не було.

