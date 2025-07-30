ua en ru
Ср, 30 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Гороскопы Спорт Советы Интересное
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Звезда сериала "Школа" Даня Вегас вернулся в РФ и удалил все посты о войне: украинцы возмущены

Среда 30 июля 2025 14:57
UA EN RU
Звезда сериала "Школа" Даня Вегас вернулся в РФ и удалил все посты о войне: украинцы возмущены Даня Вегас (фото: instagram.com/daniel.vegas)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский блогер и актер Даня Вегас (настоящее имя - Даниил Черкас), который стал известным благодаря роли в украинском сериале "Школа", вероятно вернулся в РФ. Он появился в трейлере нового российского фильма и удалил из своих соцсетей посты о войне.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram артиста.

Назад в страну-агрессора?

Даниил поделился со своими фолловерами трейлером к российскому фильму "Твое сердце будет разбито", снятого по мотивам одноименного романа Анны Джейн.

Главную роль в ленте исполняет именно он. Кинопроект снят компаниями "Ол Медиа Компани", онлайн-кинотеатром START, "Свердловской киностудией" при поддержке Фонда кино РФ. Съемки, вероятно, проходили на территории России.

Звезда сериала &quot;Школа&quot; Даня Вегас вернулся в РФ и удалил все посты о войне: украинцы возмущеныДаня Вегас снимается в российских сериалах во время войны (скриншот)

В комментариях под публикацией украинцы массово выражают разочарование.

Пользователи напоминают, что еще недавно Даниил жил в Лондоне, публично заявлял о полном отказе от российского контента и осуждал вторжение России в Украину.

Теперь же он удалил все сообщения, связанные с войной, и снова сотрудничает с российским кинобизнесом.

  • Дань, ну як так...
  • Реально зрадник, лише у 2018 в "Школі" був, а тепер…
  • Ти насправді дуже підходиш на цю роль… просто шкода, що українець взяв і поїхав в країну ворога під час повномасштабної війни, а тепер ще й буде платити їм гроші на армію і зброю
  • Улюблений актор був... що ж, успіхів тобі в майбутньому, але, мабуть, на цьому все.
  • Що сказати, гроші не пахнуть
  • Впав в очах

Что известно о Дане Вегасе

Даня Вегас (Даниил Черкас) родился 15 июня 1997 года в Северодонецке.

Высшее образование получил в Восточноукраинском национальном университете имени Владимира Даля, где изучал автоматизацию и компьютерно-интегрированные технологии.

После окончания учебы переехал в Киев, где активно строил карьеру в Instagram и TikTok.

Впоследствии он присоединился к актерскому составу сериала "Школа". Проект только усилил его узнаваемость и закрепил позиции в украинском шоу-бизнесе.

Звезда сериала &quot;Школа&quot; Даня Вегас вернулся в РФ и удалил все посты о войне: украинцы возмущеныДаня Вегас (фото: instagram.com/daniel.vegas)

В 2020 году Даня основал TikTok-дом uLove Home, который объединил самых популярных украинских блогеров.

Проект был чрезвычайно успешным и набирал более 500 миллионов просмотров ежемесячно.

Его резиденция в Гостомеле была уничтожена в начале полномасштабной войны.

Тогда Вегас публично признал свою ошибку в потреблении российского контента, извинился перед подписчиками и пообещал измениться.

Периодически в его Instagram также появлялись сообщения на украинском, впрочем, все они впоследствии были удалены, а сам Даниил на время исчез из соцсетей.

Даня Вегас (фото: instagram.com/daniel.vegas)

По слухам, после начала большой войны он переехал в Великобританию, где пытался развивать актерскую карьеру.

Его соцсети велись на английском, а среди контактов были указаны как британский пиарщик, так и российский кастинг-директор, что уже тогда вызвало споры.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Звезды шоу-бизнеса
Новости
ПриватБанк выиграл в Лондоне суд против Коломойского и Боголюбова
ПриватБанк выиграл в Лондоне суд против Коломойского и Боголюбова
Аналитика
Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции