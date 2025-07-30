Звезда сериала "Школа" Даня Вегас вернулся в РФ и удалил все посты о войне: украинцы возмущены

Украинский блогер и актер Даня Вегас (настоящее имя - Даниил Черкас), который стал известным благодаря роли в украинском сериале "Школа", вероятно вернулся в РФ. Он появился в трейлере нового российского фильма и удалил из своих соцсетей посты о войне.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram артиста.

Назад в страну-агрессора?

Даниил поделился со своими фолловерами трейлером к российскому фильму "Твое сердце будет разбито", снятого по мотивам одноименного романа Анны Джейн.

Главную роль в ленте исполняет именно он. Кинопроект снят компаниями "Ол Медиа Компани", онлайн-кинотеатром START, "Свердловской киностудией" при поддержке Фонда кино РФ. Съемки, вероятно, проходили на территории России.

Даня Вегас снимается в российских сериалах во время войны (скриншот)

В комментариях под публикацией украинцы массово выражают разочарование.

Пользователи напоминают, что еще недавно Даниил жил в Лондоне, публично заявлял о полном отказе от российского контента и осуждал вторжение России в Украину.

Теперь же он удалил все сообщения, связанные с войной, и снова сотрудничает с российским кинобизнесом.

Дань, ну як так...

Реально зрадник, лише у 2018 в "Школі" був, а тепер…

Ти насправді дуже підходиш на цю роль… просто шкода, що українець взяв і поїхав в країну ворога під час повномасштабної війни, а тепер ще й буде платити їм гроші на армію і зброю

Улюблений актор був... що ж, успіхів тобі в майбутньому, але, мабуть, на цьому все.

Що сказати, гроші не пахнуть

Впав в очах

Что известно о Дане Вегасе

Даня Вегас (Даниил Черкас) родился 15 июня 1997 года в Северодонецке.

Высшее образование получил в Восточноукраинском национальном университете имени Владимира Даля, где изучал автоматизацию и компьютерно-интегрированные технологии.

После окончания учебы переехал в Киев, где активно строил карьеру в Instagram и TikTok.

Впоследствии он присоединился к актерскому составу сериала "Школа". Проект только усилил его узнаваемость и закрепил позиции в украинском шоу-бизнесе.

Даня Вегас (фото: instagram.com/daniel.vegas)

В 2020 году Даня основал TikTok-дом uLove Home, который объединил самых популярных украинских блогеров.

Проект был чрезвычайно успешным и набирал более 500 миллионов просмотров ежемесячно.

Его резиденция в Гостомеле была уничтожена в начале полномасштабной войны.

Тогда Вегас публично признал свою ошибку в потреблении российского контента, извинился перед подписчиками и пообещал измениться.

Периодически в его Instagram также появлялись сообщения на украинском, впрочем, все они впоследствии были удалены, а сам Даниил на время исчез из соцсетей.

Даня Вегас (фото: instagram.com/daniel.vegas)

По слухам, после начала большой войны он переехал в Великобританию, где пытался развивать актерскую карьеру.

Его соцсети велись на английском, а среди контактов были указаны как британский пиарщик, так и российский кастинг-директор, что уже тогда вызвало споры.