Має бронь, але хоче служити: зірка "Спіймати Кайдаша" подав заявку в ППО

Що Ясінський каже про бронювання від мобілізації

Актор, який працює в театрі імені Франка не приховує, що має офіційне бронювання і може спокійно виїздити за кордон.

"Я виїжджав вже близько 25 разів", - поділився він.

За його словами, ця бронь дозволяє йому залишатися в тилу, однак він не виключає, що може її втратити. І ставиться до цього абсолютно спокійно.

"Я скажу чесно, якщо в мене зникне бронь, я піду служити", - заявив він.

Ясінський долучається до служби в ППО

Попри наявність бронювання, Роман планує почати працювати в силах протиповітряної оборони. Він уже подав заявку на службу.

"Я подав заявку в ППО. Її вже розглянули. Була зустріч з командиром роти й от буде з командиром батальйону, якщо погодяться. Ми узгодимо, коли я піду навчатися. Я буду працювати в ППО", - поділився він.

Актор підкреслив, що це волонтерська діяльність і закликав інших українців долучатися.

"Це безкоштовно. Ті люди, які мають можливість і бронь, або військовослужбовці, готові й хочуть щось робити для держави, - можуть піти в ППО", - зазначив він.

На думку актора, це класна можливість бути корисним країні.

"Ми й так не спимо. По суті, можна не спати, чергуючи", - пояснив він.



Хто такий Роман Ясіновський

Український актор театру та кіно, який прославився ролями у серіалі "Спіймати Кайдаша", фільмах "Кіборги. Герої не вмирають", "Заборонений", "Снайпер. Білий ворон" та "Будинок "Слово": Нескінчений роман".

Народився 1 серпня 1982 року в місті Тернопіль. Закінчив тернопільське музичне училище та театральний університет імені Карпенка-Карого.

Грає у київському театрі "Золоті Ворота", з січня 2022-го - актор київського театру ім. Івана Франка.

Був одружений з акторкою Вікторією Литвиненко. У пари є спільна дочка Варвара.