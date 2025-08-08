ua en ru
Зірки, які шокували світ дивними дієтами: від голодувань до лимонадних днів

П'ятниця 08 серпня 2025 09:01
Зірки, які шокували світ дивними дієтами: від голодувань до лимонадних днів Ці зірки можуть їсти кілька разів на тиждень (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

На що тільки не йдуть знаменитості заради ідеальної фігури чи ролей у фільмі. Часом навіть вдаються до дуже дивних і сумнівних дієт.

В матеріалі РБК-Україна зібрали найяскравіші приклади зірок, які викликали хвилю обурення своїми харчовими звичками.

Machine Gun Kelly

Репер та батько доньки Меган Фокс вразив своїм харчовим раціоном. З’ясувалося, що він їсть лише кілька разів на тиждень, замінюючи більшість прийомів водою.

В меню входить кістковий бульйон з кімчі й квашеної капусти. Ці продукти, за його словами, містять багато пробіотиків.

Водночас він дозволяє собі каву, селеровий сік і кокосову воду, а також може з'їсти бургер, якщо його приготує друг.

Зірки, які шокували світ дивними дієтами: від голодувань до лимонадних днівMachine Gun Kelly (фото: Getty Images)

Гвінет Пелтроу

Амбасадорка суворих дієт пробувала палеодієту, інтервальне голодування, різні детокс-програми, IV-терапію, яка включає крапельниці з вітамінами та іншими речовинами.

Проте у квітні цього року Гвінет наважилася повернутися до звичайної тарілки.

Вона все ще прагне харчуватися здоровою їжею, але її підхід став менш жорстким і більш збалансованим.

В раціоні зірки знову з’явилися хліб, сир і трохи пасти.

Зірки, які шокували світ дивними дієтами: від голодувань до лимонадних днівГвінет Пелтроу (фото: Getty Images)

Вікторія Бекхем

Модель та дизайнерка протягом 25 років їла одну й ту саму їжу. Її улюблена страва - риба на грилі та парові овочі.

Вона відмовляється від страв, що були приготовані на олії або в соусах, а також не вживає молочні продукти.

Причиною такого харчування стали проблеми зі шкірою у молодості - акне.

Зірки, які шокували світ дивними дієтами: від голодувань до лимонадних днівВікторія Бекхем (фото: Getty Images)

Крістіан Бейл

Для фільму "Машиніст" актор, який славиться своїми трансформаціями заради ролей, схуднув приблизно на 28 кілограмів.

Він харчувався лише яблуками та тунцем, а також приглушував голод палінням та кавою.

Така дієта в комбінації з інтенсивними тренуваннями дозволила схуднути, але точно не додала користі здоров’ю.

Зірки, які шокували світ дивними дієтами: від голодувань до лимонадних днівКрістіан Бейл (скриншот)

Бейонсе

Співачка колись зізналася, що перед важливими зйомками дотримувалася "лимонадної дієти".

Кілька днів поспіль вона пила лише суміш лимонного соку, кленового сиропу, каєнського перцю та води.

Так вона намагалася швидко позбутися кількох кілограмів, але лікарі застерігають: це може зашкодити здоров’ю. Сама зірка зізнавалася, що результат не був тривалим.

Зірки, які шокували світ дивними дієтами: від голодувань до лимонадних днівБейонсе (фото: Getty Images)

Вас також може зацікавити:

При написанні матеріалу були використані такі джерела: EOnline, People, New York Post.

