ua en ru
Пт, 08 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Звезды, которые шокировали мир странными диетами: от голодовок до лимонадных дней

Пятница 08 августа 2025 09:01
UA EN RU
Звезды, которые шокировали мир странными диетами: от голодовок до лимонадных дней Эти звезды могут есть несколько раз в неделю (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

На что только не идут знаменитости ради идеальной фигуры или ролей в фильме. Порой даже прибегают к очень странным и сомнительным диетам.

В материале РБК-Украина собрали самые яркие примеры звезд, которые вызвали волну возмущения своими пищевыми привычками.

Machine Gun Kelly

Рэпер и отец дочери Меган Фокс поразил своим пищевым рационом. Выяснилось, что он ест лишь несколько раз в неделю, заменяя большинство приемов водой.

В меню входит костный бульон с кимчи и квашеной капусты. Эти продукты, по его словам, содержат много пробиотиков.

В то же время он позволяет себе кофе, сельдерейный сок и кокосовую воду, а также может съесть бургер, если его приготовит друг.

Звезды, которые шокировали мир странными диетами: от голодовок до лимонадных днейMachine Gun Kelly (фото: Getty Images)

Гвинет Пэлтроу

Амбассадорка строгих диет пробовала палео-диету, интервальное голодание, различные детокс-программы, IV-терапию, которая включает капельницы с витаминами и другими веществами.

Однако в апреле этого года Гвинет решилась вернуться к обычной тарелке.

Она все еще стремится питаться здоровой пищей, но ее подход стал менее жестким и более сбалансированным.

В рационе звезды снова появились хлеб, сыр и немного пасты.

Звезды, которые шокировали мир странными диетами: от голодовок до лимонадных днейГвинет Пэлтроу (фото: Getty Images)

Виктория Бекхэм

Модель и дизайнерша на протяжении 25 лет ела одну и ту же еду. Ее любимое блюдо - рыба на гриле и паровые овощи.

Она отказывается от блюд, приготовленных на масле или в соусах, а также не употребляет молочные продукты.

Причиной такого питания стали проблемы с кожей в молодости - акне.

Звезды, которые шокировали мир странными диетами: от голодовок до лимонадных днейВиктория Бекхэм (фото: Getty Images)

Кристиан Бэйл

Для фильма "Машинист" актер, который славится своими трансформациями ради ролей, похудел примерно на 28 килограммов.

Он питался только яблоками и тунцом, а также приглушал голод курением и кофе.

Такая диета в комбинации с интенсивными тренировками позволила похудеть, но точно не добавила здоровья.

Звезды, которые шокировали мир странными диетами: от голодовок до лимонадных днейКристиан Бейл (скриншот)

Бейонсе

Певица когда-то призналась, что перед важными съемками придерживалась "лимонадной диеты". Несколько дней подряд она пила только смесь лимонного сока, кленового сиропа, кайенского перца и воды.

Так она пыталась быстро избавиться от нескольких килограммов, но врачи предостерегают: это может навредить здоровью. Сама звезда признавалась, что результат не был длительным.

Звезды, которые шокировали мир странными диетами: от голодовок до лимонадных днейБейонсе (фото: Getty Images)

Вас также может заинтересовать:

При написании материала были использованы следующие источники: EOnline, People, New York Post.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Диета Звезды шоу-бизнеса Звёзды
Новости
Есть попадания в Шостке, разрушения по области: что известно о ночном ударе РФ по Сумской области
Есть попадания в Шостке, разрушения по области: что известно о ночном ударе РФ по Сумской области
Аналитика
"Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики