Звезды, которые шокировали мир странными диетами: от голодовок до лимонадных дней

На что только не идут знаменитости ради идеальной фигуры или ролей в фильме. Порой даже прибегают к очень странным и сомнительным диетам.

Machine Gun Kelly

Рэпер и отец дочери Меган Фокс поразил своим пищевым рационом. Выяснилось, что он ест лишь несколько раз в неделю, заменяя большинство приемов водой.

В меню входит костный бульон с кимчи и квашеной капусты. Эти продукты, по его словам, содержат много пробиотиков.

В то же время он позволяет себе кофе, сельдерейный сок и кокосовую воду, а также может съесть бургер, если его приготовит друг.

Machine Gun Kelly (фото: Getty Images)

Гвинет Пэлтроу

Амбассадорка строгих диет пробовала палео-диету, интервальное голодание, различные детокс-программы, IV-терапию, которая включает капельницы с витаминами и другими веществами.

Однако в апреле этого года Гвинет решилась вернуться к обычной тарелке.

Она все еще стремится питаться здоровой пищей, но ее подход стал менее жестким и более сбалансированным.

В рационе звезды снова появились хлеб, сыр и немного пасты.

Гвинет Пэлтроу (фото: Getty Images)

Виктория Бекхэм

Модель и дизайнерша на протяжении 25 лет ела одну и ту же еду. Ее любимое блюдо - рыба на гриле и паровые овощи.

Она отказывается от блюд, приготовленных на масле или в соусах, а также не употребляет молочные продукты.

Причиной такого питания стали проблемы с кожей в молодости - акне.

Виктория Бекхэм (фото: Getty Images)

Кристиан Бэйл

Для фильма "Машинист" актер, который славится своими трансформациями ради ролей, похудел примерно на 28 килограммов.

Он питался только яблоками и тунцом, а также приглушал голод курением и кофе.

Такая диета в комбинации с интенсивными тренировками позволила похудеть, но точно не добавила здоровья.

Кристиан Бейл (скриншот)

Бейонсе

Певица когда-то призналась, что перед важными съемками придерживалась "лимонадной диеты". Несколько дней подряд она пила только смесь лимонного сока, кленового сиропа, кайенского перца и воды.

Так она пыталась быстро избавиться от нескольких килограммов, но врачи предостерегают: это может навредить здоровью. Сама звезда признавалась, что результат не был длительным.

Бейонсе (фото: Getty Images)