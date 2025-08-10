На зірку "Холостяка" напали в Одесі: "Спроба зґвалтування серед білого дня"

Блогерка та учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" Олександра Миколюк пережила напад. Невідомий накинувся на неї в Одесі, просто поруч з її будинком.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Миколюк розповіла на своїй сторінці в Instagram .

Зірка "Холостяка" пережила напад

Олександра розповіла, що це сталося 10 серпня. Вона детально описала події, аби застерегти інших дівчат.

"Обережно, Одеса. Спроба зґвалтування серед білого дня. Сьогодні, близько 12:00, я гуляла у парку біля дому зі своєю собакою. Підгодовувала котиків і безпритульних песиків, з пакетом корму та води. Рушила вниз по схилу, який вів до дому. Дорога вузька, я вирішила пропустити чоловіка, який ішов навпроти. Він пройшов і став за моєю спиною", - почала Миколюк.

"Я розмовляла з другом по телефону, вітала з днем народження. Раптом прямо за моєю спиною почулося дихання, та голос: "Я тебе зараз ви**у, моя красуне кохана", - додала вона.

Коли Олександра повернулася, то побачила, що чоловік зняв штани та дістав свій статевий орган. Блогерка спробувала налякати маніяка та направила на нього телефон, аби він подумав, що його знімають на відео.

"Він відвернувся, та я сказала: "Щоб я тебе тут більше не бачила! Забирайся!". В ту саму хвилину, він почав бігти на мене зі словами: "Ну все, с***, я тебе зараз ви*** та вбʼю!". Я побігла вниз, з криком, впала, покотилася зі склону... Мені було настільки страшно, що я розуміючи що можливо зламала руку, та дуже сильно вдарилася головою, з якої почала текти кров все, одно подивилась на гору, щоб переконатись, чи не біжить він за мною", - розповіла блогерка.

"Моє падіння та мої крики побачили та почули люди, які почали бігти на допомогу. Це було біля мого ЖК… Багато людей збіглися на допомогу. Я так боялася, що він біжить за мною… Відео, які ви бачите зняті вже під заспокійливим. Сусіди облили мене холодною водою, викликали швидку і поліцію", - також зазначила вона.

Миколюк зізналася, що ніколи не думала, що зіткнеться з насильством просто посеред вулиці. Нині вона сподівається, що правоохоронці знайдуть невідомого, а тому вона залишила його опис.

"35-40 років, з надмірною вагою, чорне волосся "під їжачок", гладко поголений. У сірій футболці, сірих шортах, шльопанцях, з пакетом. Був на Французькому бульварі, 85/5... Друзі, будьте пильні! Навіть якщо ви гуляєте знайомим маршрутом біля дому, небезпека поруч", - написала Олександра.

"Чоловіки, бережіть своїх жінок, не дозволяйте їм гуляти наодинці. Купіть перцевий балончик, навчіть, як ним користуватися. Тримайте дистанцію і голосно кричіть - це привертає увагу та може відлякати нападника", - резюмувала вона.

Нагадаємо, блогерка та стилістка брала участь в шоу "Холостяк", коли головним героєм сезону був Михайло Заливако. Дівчина не дійшла до фіналу, але після проекту продовжила розвивати соцмережі.