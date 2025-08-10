ua en ru
Вс, 10 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

На звезду "Холостяка" напали в Одессе: "Попытка изнасилования среди белого дня"

Воскресенье 10 августа 2025 21:25
UA EN RU
На звезду "Холостяка" напали в Одессе: "Попытка изнасилования среди белого дня" Александра Миколюк (фото: instagram.com/manchkina5)
Автор: Полина Иваненко

Блогер и участница 11-го сезона шоу "Холостяк" Александра Миколюк пережила нападение. Неизвестный набросился на нее в Одессе, прямо рядом с ее домом.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Миколюк рассказала на своей странице в Instagram.

Звезда "Холостяка" пережила нападение

Александра рассказала, что это произошло 10 августа. Она подробно описала события, чтобы предостеречь других девушек.

"Осторожно, Одесса. Попытка изнасилования среди белого дня. Сегодня, около 12:00, я гуляла в парке возле дома со своей собакой. Подкармливала котиков и бездомных собачек, с пакетом корма и воды. Двинулась вниз по склону, который вел к дому. Дорога узкая, я решила пропустить мужчину, который шел напротив. Он прошел и стал за моей спиной", - начала Миколюк.

"Я разговаривала с другом по телефону, поздравляла с днем рождения. Вдруг прямо за моей спиной послышалось дыхание, и голос: "Я тебя сейчас вы**у, моя красавица любимая", - добавила она.

Когда Александра вернулась, то увидела, что мужчина снял штаны и достал свой половой орган. Блогерша попыталась напугать маньяка и направила на него телефон, чтобы он подумал, что его снимают на видео.

"Он отвернулся, и я сказала: "Чтобы я тебя здесь больше не видела! Убирайся!". В ту же минуту, он начал бежать на меня со словами: "Ну все, с***, я тебя сейчас вы*** и убью!". Я побежала вниз, с криком, упала, покатилась со склона... Мне было настолько страшно, что я понимая, что возможно сломала руку, и очень сильно ударилась головой, из которой начала течь кровь все равно посмотрела на гору, чтобы убедиться, не бежит ли он за мной", - рассказала блогерша.

"Мое падение и мои крики увидели и услышали люди, которые начали бежать на помощь. Это было возле моего ЖК... Много людей сбежались на помощь. Я так боялась, что он бежит за мной... Видео, которые вы видите сняты уже под успокоительным. Соседи облили меня холодной водой, вызвали скорую и полицию", - также отметила она.

Миколюк призналась, что никогда не думала, что столкнется с насилием прямо посреди улицы. Сейчас она надеется, что правоохранители найдут неизвестного, а потому она оставила его описание.

"35-40 лет, с избыточным весом, черные волосы "под ежик", гладко выбритый. В серой футболке, серых шортах, шлепанцах, с пакетом. Был на Французском бульваре, 85/5... Друзья, будьте бдительны! Даже если вы гуляете по знакомому маршруту возле дома, опасность рядом", - написала Александра.

"Мужчины, берегите своих женщин, не позволяйте им гулять в одиночку. Купите перцовый баллончик, научите, как им пользоваться. Держите дистанцию и громко кричите - это привлекает внимание и может отпугнуть нападающего", - резюмировала она.

Напомним, блогер и стилист участвовала в шоу "Холостяк", когда главным героем сезона был Михаил Заливако. Девушка не дошла до финала, но после проекта продолжила развивать соцсети.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Холостяк Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Звёзды
Новости
Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на "бавовну" на Ухтинском НПЗ (фото, видео)
Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на "бавовну" на Ухтинском НПЗ (фото, видео)
Аналитика
Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН