"Знищать і розмажуть". Дружина Мірошниченка заявила про погрози через правду про дитбудинки

Дружина українського телеведучого Тімура Мірошниченка, адвокатка Інна, пережила чимало випробувань у боротьбі за нормальні умови для вихованців дитячих будинків та спецшкіл. Серед таких - погрози!

Як повідомляє РБК-Україна , про це Інна розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Що сказала Інна Мірошниченко про погрози

У розмові вона зізналася, що отримує погрози після того, як почала відкрито говорити про проблеми в дитячих установах.

"Скільки нервів було, скільки погроз мені надходило. Як страшно… Я блогер, я живу відкритим життям - усі знають, де я живу. Мене легко знайти. І коли мені надходять прямі погрози, що мене знищать, "як л**но ногою розмажуть", що "ти тут мені не будеш поперек горла стояти як кістка"… Це дуже важко було морально", - поділилася вона.

Інна Мірошниченко про погрози (скриншот)​​​​​​​

Яку саме правду викрила дружина Мірошниченка

Особлива хвиля образ і залякувань звалилася на неї після торішнього допису про жахливі умови для дітей в Новосільській спеціальній школі на Тернопільщині, куди з держбюджету виділяли 20 мільйонів в рік.

Зокрема там виявили відкриті душові кабіни та туалет, зламаний душ, відсутність гарячої води та засобів для гігієни, зіпсоване взуття і найстрашніше - випадки сексуального насилля.

За рік вдалося домогтися змін. Так, директора звільнили та призначили нового керівника. Також створили піклувальну раду, зокрема з волонтерів, які приїздять та допомагають турбуватися про дітей.

"Зараз можна сказати, що вони виходять на новий рівень. Зрозуміло, що це не буде так, що відразу зажили довго і щасливо. Але те, що способів використання дітей майже не лишилося - це дарує надію. Там зажили новим життям. І я сподіваюся, що діти там більше не страждають", - розповіла вона.



Нагадаємо, днями Інна розкрила ще більш разючу правду про інший заклад. Під час моніторингу Кременчуцького спеціалізованого будинку дитини було виявлено жахливі умови для перебування дітей.

"Спільні труси, переповнені кімнати, психотропні препарати у неконтрольованих дозах, повна відсутність освіти та медичних послуг. Це місце, де діти щодня в смертельній небезпеці, бо хтось має 36 мільйонів, списаних на дітей", - розповіла Інна.