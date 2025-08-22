ua en ru
Пт, 22 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Уничтожат и размажут". Жена Мирошниченко заявила об угрозах из-за правды о детдомах

Пятница 22 августа 2025 21:09
UA EN RU
"Уничтожат и размажут". Жена Мирошниченко заявила об угрозах из-за правды о детдомах Инна Мирошниченко шокировала заявлением об угрозах (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Жена украинского телеведущего Тимура Мирошниченко, адвокатка Инна, пережила немало испытаний в борьбе за нормальные условия для воспитанников детских домов и спецшкол. Среди таких - угрозы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Инна рассказала в интервью Алине Доротюк.

Что сказала Инна Мирошниченко об угрозах

В разговоре она призналась, что получает угрозы после того, как начала открыто говорить о проблемах в детских учреждениях.

"Сколько нервов было, сколько угроз мне поступало. Как страшно... Я блогер, я живу открытой жизнью - все знают, где я живу. Меня легко найти. И когда мне поступают прямые угрозы, что меня уничтожат, "как л**но ногой размажут", что "ты тут мне не будешь поперек горла стоять как кость"... Это очень тяжело было морально", - поделилась она.

&quot;Уничтожат и размажут&quot;. Жена Мирошниченко заявила об угрозах из-за правды о детдомахИнна Мирошниченко об угрозах (скриншот)

Какую именно правду разоблачила жена Мирошниченко

Особая волна оскорблений и запугиваний обрушилась на нее после прошлогоднего сообщения об ужасных условиях для детей в Новосельской специальной школе в Тернопольской области, куда из госбюджета выделяли 20 миллионов в год.

В частности там обнаружили открытые душевые кабины и туалет, сломанный душ, отсутствие горячей воды и средств гигиены, испорченную обувь и самое страшное - случаи сексуального насилия.

За год удалось добиться изменений. Так, директора уволили и назначили нового руководителя. Также создали попечительский совет, в частности из волонтеров, которые приезжают и помогают заботиться о детях.

"Сейчас можно сказать, что они выходят на новый уровень. Понятно, что это не будет так, что сразу зажили долго и счастливо. Но то, что способов использования детей почти не осталось - это дарит надежду. Там зажили новой жизнью. И я надеюсь, что дети там больше не страдают", - рассказала она.


Напомним, на днях Инна раскрыла еще более поразительную правду о другом заведении. Во время мониторинга Кременчугского специализированного дома ребенка были выявлены ужасные условия для пребывания детей.

"Общие трусы, переполненные комнаты, психотропные препараты в неконтролируемых дозах, полное отсутствие образования и медицинских услуг. Это место, где дети ежедневно в смертельной опасности, потому что кто-то имеет 36 миллионов, списанных на детей", - рассказала Инна.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Тимур Мирошниченко Звезды шоу-бизнеса Звёзды
Новости
Выезд мужчин до 22 лет за границу: что говорит премьер
Выезд мужчин до 22 лет за границу: что говорит премьер
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"