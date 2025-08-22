"Уничтожат и размажут". Жена Мирошниченко заявила об угрозах из-за правды о детдомах

Что сказала Инна Мирошниченко об угрозах

В разговоре она призналась, что получает угрозы после того, как начала открыто говорить о проблемах в детских учреждениях.

"Сколько нервов было, сколько угроз мне поступало. Как страшно... Я блогер, я живу открытой жизнью - все знают, где я живу. Меня легко найти. И когда мне поступают прямые угрозы, что меня уничтожат, "как л**но ногой размажут", что "ты тут мне не будешь поперек горла стоять как кость"... Это очень тяжело было морально", - поделилась она.

Инна Мирошниченко об угрозах (скриншот)

Какую именно правду разоблачила жена Мирошниченко

Особая волна оскорблений и запугиваний обрушилась на нее после прошлогоднего сообщения об ужасных условиях для детей в Новосельской специальной школе в Тернопольской области, куда из госбюджета выделяли 20 миллионов в год.

В частности там обнаружили открытые душевые кабины и туалет, сломанный душ, отсутствие горячей воды и средств гигиены, испорченную обувь и самое страшное - случаи сексуального насилия.

За год удалось добиться изменений. Так, директора уволили и назначили нового руководителя. Также создали попечительский совет, в частности из волонтеров, которые приезжают и помогают заботиться о детях.

"Сейчас можно сказать, что они выходят на новый уровень. Понятно, что это не будет так, что сразу зажили долго и счастливо. Но то, что способов использования детей почти не осталось - это дарит надежду. Там зажили новой жизнью. И я надеюсь, что дети там больше не страдают", - рассказала она.



Напомним, на днях Инна раскрыла еще более поразительную правду о другом заведении. Во время мониторинга Кременчугского специализированного дома ребенка были выявлены ужасные условия для пребывания детей.

"Общие трусы, переполненные комнаты, психотропные препараты в неконтролируемых дозах, полное отсутствие образования и медицинских услуг. Это место, где дети ежедневно в смертельной опасности, потому что кто-то имеет 36 миллионов, списанных на детей", - рассказала Инна.