Зрада в прямому ефірі: директора IT-компанії застукали з колегою на концерті Coldplay (відео)

Що сталося

Інцидент стався під час виступу Coldplay на стадіоні Gillette. Коли об'єктив "kiss cam" сфокусувався на парі, Енді Байрон помітно запанікував, намагаючись сховатися від камери. Його супутниця просто відвернулася.

Цю ситуацію одразу помітив соліст гурту Кріс Мартін, додавши "перцю" до ситуації.

"Або у них роман, або вони просто дуже сором’язливі", - пожартував музикант зі сцени.

Стадіон у відповідь вибухнув сміхом.

Хто такий Енді Байрон

Енді Байрон обіймає посаду генерального директора компанії Astronomer, яка спеціалізується на інфраструктурі даних та допомагає бізнесам керувати своїми конвеєрами даних.

Він очолює компанію з липня 2023 року і відіграв ключову роль у її стрімкому зростанні, забезпечивши клієнтам до 70% вищий час безвідмовної роботи та значно швидші операційні можливості.

До цього Байрон обіймав керівні посади у таких компаніях, як Lacework, Cybereason та Fuze.

Енді Байрон (фото: linkedin.com/Andy Byron)

Крістін Кебот, з якою Байрон потрапив у об'єктив камери, є головним директором з персоналу у Astronomer. Вона приєдналася до компанії дев'ять місяців тому і має відмінну репутацію у Кремнієвій долині за масштабування корпоративної культури.

Крістін Кебот (фото: linkedin.com/ Kristin Cabot)

Енді одружений з Меган Керріган Байрон, яка працює асоційованим директором у школі Bancroft School. Пара проживає у Нью-Йорку та виховує двох дітей.

Відео інциденту швидко набрало величезної популярності у соціальних мережах. Багато користувачів висловлюють співчуття дружині Байрона.

Глава Astronomer і HR-директорка засвітилися на kiss cam (фото: pagesix.com)

До слова, у відповідь на цей ажіотаж, Енді вимкнув коментарі на своєму профілі в LinkedIn, намагаючись обмежити публічне обговорення ситуації.

Тим часом його дружина видалила своє прізвище Байрон зі свого профілю на Facebook, що стало ще одним драматичним свідченням наслідків інциденту.