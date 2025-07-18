Измена в прямом эфире: директора IT-компании застукали с коллегой на концерте Coldplay (видео)

Что случилось

Инцидент произошел во время выступления Coldplay на стадионе Gillette. Когда объектив "kiss cam" сфокусировался на паре, Энди Байрон заметно запаниковал, пытаясь спрятаться от камеры. Его спутница просто отвернулась.

Coldplay's Chris Martin случайно разоблачает астрономического CEO Andy Byron, имеющего роман с его шефом по персоналу Кристин Кэбот. pic.twitter.com/GMa2g0EiK3 - Pop Crave (@PopCrave) 17 июля 2025 г.

Эту ситуацию сразу заметил солист группы Крис Мартин, добавив "перца" в ситуацию.

"Или у них роман, или они просто очень застенчивые", - пошутил музыкант со сцены.

Стадион в ответ взорвался смехом.

Кто такой Энди Байрон

Энди Байрон занимает должность генерального директора компании Astronomer, которая специализируется на инфраструктуре данных и помогает бизнесам управлять своими конвейерами данных.

Он возглавляет компанию с июля 2023 года и сыграл ключевую роль в ее стремительном росте, обеспечив клиентам до 70% более высокое время безотказной работы и значительно более быстрые операционные возможности.

До этого Байрон занимал руководящие должности в таких компаниях, как Lacework, Cybereason и Fuze.

Энди Байрон (фото: linkedin.com/Andy Byron)

Кристин Кебот, с которой Байрон попал в объектив камеры, является главным директором по персоналу в Astronomer. Она присоединилась к компании девять месяцев назад и имеет отличную репутацию в Кремниевой долине за масштабирование корпоративной культуры.

Кристин Кебот (фото: linkedin.com/ Kristin Cabot)

Энди женат на Меган Кэрриган Байрон, которая работает ассоциированным директором в школе Bancroft School. Пара проживает в Нью-Йорке и воспитывает двоих детей.

Видео инцидента быстро набрало огромную популярность в социальных сетях. Многие пользователи выражают соболезнования жене Байрона.

Глава Astronomer и HR-директор засветились на kiss cam (фото: pagesix.com)

К слову, в ответ на этот ажиотаж, Энди отключил комментарии на своем профиле в LinkedIn, пытаясь ограничить публичное обсуждение ситуации.

Тем временем его жена удалила свою фамилию Байрон из своего профиля на Facebook, что стало еще одним драматическим свидетельством последствий инцидента.