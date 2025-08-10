"Зупини війну". Макс Корж у Варшаві закликав до миру, але концерти в РФ не скасував
Відомий білоруський співак Макс Корж під час концерту у Варшаві зробив заяву про війну в Україні.
Що сказав Корж про війну під час концерту
"Я не міг це закінчити. Просто не міг. Ви її не можете закінчити, я не можу. Ми не можемо її закінчити окремо. Хтось навіть не хоче, щоб вона закінчувалася. І навіть найрозумніші та ерудованіші люди не мають відповіді на те, як зупинити те, коли у заручниках велика кількість людей. Ціла країна у заручниках. Коли люди, які не підписувалися на це…", - звернувся до публіки артист.
Після цього виконавець вигукнув: "Останови войну", і весь стадіон підхопив скандування.
Водночас співак жодного разу не назвав країну-агресора та не згадав, хто розпочав війну.
Реакція українців
Заклики артиста до миру викликали у мережі критику та звинувачення у подвійних стандартах, адже Корж не скасував своїх запланованих концертів у Росії.
- Ну хто там ще буде розповідати, що він за Україну?
- А чого ж він про українців промовчав??? Бачила багато сторіс мої знайомі на концерті були...
- Воду пролив і все. Ні слова про Україну.
- Тип на всіх стільцях відразу сидить
- Продався, але шифрується
- Ось так вони думають, що всі вони один народ…
- Здалека вони всі сказали про політику. А сказати на всю сцену справжні слова не зміг, бо боїться своєї з влади в Білорусії
- Як швидко в цьому світі всі перевзуваються, не можна нікому вірити, особливо артистам - ці товариші заради бабла маму продадуть, не те що Батьківщину
Зазначимо, що на офіційному сайті Макса Коржа досі доступна інформація про наступні концерти артиста. Вже 6 вересня він має виступити в казахстанському Алмати.
Також зазначено, що в майбутньому співака очікують одразу у трьох російських містах - Новосибірську, Єкатеринбурзі та Санкт-Петербурзі.
Дати цих заходів наразі не визначені, і найближчим часом вони не відбудуться.
Макс Корж не відмінив концерти в РФ (скріншот)
Цікаво, що на початку літа 2022 року Корж презентував трек "Свой дом", який називали антивоєнним.
Після його прем’єри білоруський виконавець скасував тур Росією, зокрема концерти саме в цих трьох містах. Утім, офіційно вони можуть залишатися в афіші.
Варто додати, що в Росії, яка веде загарбницьку війну проти України, Корж перебуває у "чорному списку" через свою публічну позицію.
