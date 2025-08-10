"Зупини війну". Макс Корж у Варшаві закликав до миру, але концерти в РФ не скасував

Відомий білоруський співак Макс Корж під час концерту у Варшаві зробив заяву про війну в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на TikTok-акаунт користувача mrmacguare.

Що сказав Корж про війну під час концерту

"Я не міг це закінчити. Просто не міг. Ви її не можете закінчити, я не можу. Ми не можемо її закінчити окремо. Хтось навіть не хоче, щоб вона закінчувалася. І навіть найрозумніші та ерудованіші люди не мають відповіді на те, як зупинити те, коли у заручниках велика кількість людей. Ціла країна у заручниках. Коли люди, які не підписувалися на це…", - звернувся до публіки артист.

Після цього виконавець вигукнув: "Останови войну", і весь стадіон підхопив скандування.

Водночас співак жодного разу не назвав країну-агресора та не згадав, хто розпочав війну.

Реакція українців

Заклики артиста до миру викликали у мережі критику та звинувачення у подвійних стандартах, адже Корж не скасував своїх запланованих концертів у Росії.

Ну хто там ще буде розповідати, що він за Україну?

А чого ж він про українців промовчав??? Бачила багато сторіс мої знайомі на концерті були...

Воду пролив і все. Ні слова про Україну.

Тип на всіх стільцях відразу сидить

Продався, але шифрується

Ось так вони думають, що всі вони один народ…

Здалека вони всі сказали про політику. А сказати на всю сцену справжні слова не зміг, бо боїться своєї з влади в Білорусії

Як швидко в цьому світі всі перевзуваються, не можна нікому вірити, особливо артистам - ці товариші заради бабла маму продадуть, не те що Батьківщину

Зазначимо, що на офіційному сайті Макса Коржа досі доступна інформація про наступні концерти артиста. Вже 6 вересня він має виступити в казахстанському Алмати.

Також зазначено, що в майбутньому співака очікують одразу у трьох російських містах - Новосибірську, Єкатеринбурзі та Санкт-Петербурзі.

Дати цих заходів наразі не визначені, і найближчим часом вони не відбудуться.

Макс Корж не відмінив концерти в РФ (скріншот)

Цікаво, що на початку літа 2022 року Корж презентував трек "Свой дом", який називали антивоєнним.

Після його прем’єри білоруський виконавець скасував тур Росією, зокрема концерти саме в цих трьох містах. Утім, офіційно вони можуть залишатися в афіші.

Варто додати, що в Росії, яка веде загарбницьку війну проти України, Корж перебуває у "чорному списку" через свою публічну позицію.