ua en ru
Вс, 10 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Останови войну". Макс Корж в Варшаве призвал к миру, но концерты в РФ не отменил

Воскресенье 10 августа 2025 11:11
UA EN RU
"Останови войну". Макс Корж в Варшаве призвал к миру, но концерты в РФ не отменил Макс Корж (фото: instagram.com/maxkorzhmus)
Автор: Иванна Пашкевич

Известный белорусский певец Макс Корж во время концерта в Варшаве сделал заявление о войне в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TikTok-аккаунт пользователя mrmacguare.

Что сказал Корж о войне во время концерта

"Я не мог это закончить. Просто не мог. Вы ее не можете закончить, я не могу. Мы не можем ее закончить отдельно. Кто-то даже не хочет, чтобы она заканчивалась. И даже самые умные и эрудированные люди не имеют ответа на то, как остановить то, когда в заложниках большое количество людей. Целая страна в заложниках. Когда люди, которые не подписывались на это...", - обратился к публике артист.

После этого исполнитель выкрикнул: "Останови войну", и весь стадион подхватил скандирование.

В то же время певец ни разу не назвал страну-агрессора и не упомянул, кто начал войну.

@mrmacguare #maxkorzh #макскорж #концерткоржа #концерт #беларусь original sound - Maks Zalatsko

Реакция украинцев

Призывы артиста к миру вызвали в сети критику и обвинения в двойных стандартах, ведь Корж не отменил своих запланированных концертов в России.

  • Ну хто там ще буде розповідати, що він за Україну?
  • А чого ж він про українців промовчав??? Бачила багато сторіс мої знайомі на концерті були...
  • Воду пролив і все. Ні слова про Україну.
  • Тип на всіх стільцях відразу сидить
  • Продався, але шифрується
  • Ось так вони думають, що всі вони один народ…
  • Здалека вони всі сказали про політику. А сказати на всю сцену справжні слова не зміг, бо боїться своєї з влади в Білорусії
  • Як швидко в цьому світі всі перевзуваються, не можна нікому вірити, особливо артистам - ці товариші заради бабла маму продадуть, не те що Батьківщину

Отметим, что на официальном сайте Макса Коржа до сих пор доступна информация о следующих концертах артиста. Уже 6 сентября он должен выступить в казахстанском Алматы.

Также указано, что в будущем певца ожидают сразу в трех российских городах - Новосибирске, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

Даты этих мероприятий пока не определены, и в ближайшее время они не состоятся.

&quot;Останови войну&quot;. Макс Корж в Варшаве призвал к миру, но концерты в РФ не отменилМакс Корж не отменил концерты в РФ (скриншот)

Интересно, что в начале лета 2022 года Корж презентовал трек "Свой дом", который называли антивоенным.

После его премьеры белорусский исполнитель отменил тур по России, в том числе концерты именно в этих трех городах. Впрочем, официально они могут оставаться в афише.

Стоит добавить, что в России, которая ведет захватническую войну против Украины, Корж находится в "черном списке" из-за своей публичной позиции.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Макс Корж Война в Украине Звёзды
Новости
Появились обновленные карты боев от Генштаба: где больше всего атак врага
Появились обновленные карты боев от Генштаба: где больше всего атак врага
Аналитика
Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН