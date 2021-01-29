Муж Екатерины Кухар ошарашил ее сюрпризом ко дню рождения: все звезды в сборе

Екатерина Кухар 18 января празднует свой день рождения – в этом году приме-балерине исполнилось 39 лет! Правда, масштабно отметить праздник не удалось из-за карантина, к тому же судья Танцев со звездами вместе с мужем и детьми улетела на Мальдивы, где и встретила знаменательную дату. По возвращению домой, именинницу ждал ошеломительный сюрприз, который для нее приготовил любимый Александр Стоянов. Он устроил для второй половинки секретную вечеринку с участием звезд.

На многочисленных видео приглашенных гостей в Instagram можно увидеть, как и где проходил праздник. В частности, поздравить приму-балерину приехали Сергей Мельник, Владимир Остапчук с женой Кристиной, Оля Полякова, Наталья Могилевская и другие. Также любимую дочь приехали поздравить и ее родители.

Торжество прошло в одном из роскошных отелей в центре столицы. Очаровательная Екатерина появилась на своем секретном празднике в роскошном золотом платье. К слову, муж держал сюрприз от жены в тайне, и смог по-настоящему ее удивить.

Владимир Остапчук с женой показала кадры с вечеринки Кухар

Звездные гости произносили тосты, говорили имениннице комплименты, танцевали и пели. Сама прима-балерина также взяла в руки микрофон и вместе с Поляковой исполнила ее хит "Королева ночи".

Кстати, на вечеринке образовался дуэт-экспромт Натальи Могилевской и Оли Поляковой. Певицы даже устроили песенный батл. "Меряемся", – подписала кадры с вечеринки Полякова. Затем артистки показали жаркие танцы и повеселились под хит Натальи "Морские звезды".

Оля Полякова и Наталья Могилевская устроили "вокальные бои" (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Напомним, что муж Екатерины Александр трепетно поздравил ее с днем рождения и сделал искренее признание в любви.