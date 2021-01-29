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Чоловік Катерини Кухар ошелешив її сюрпризом до дня народження: всі зірки в зборі

Автор: Lite

Катерина Кухар 18 січня святкує свій день народження – в цьому році примі-балерині виповнилося 39 років! Правда, масштабно відзначити свято не вдалося через карантин, до того ж суддя Танців з зірками разом з чоловіком і дітьми полетіла на Мальдіви, де і зустріла знаменну дату. По поверненню додому, іменинницю чекав приголомшливий сюрприз, який для неї приготував коханий Олександр Стоянов. Він влаштував для другої половинки секретну вечірку за участю зірок.

На численних відео запрошених гостей в Instagram можна побачити, як і де проходило свято. Зокрема, привітати приму-балерину приїхали Сергій Мельник, Володимир Остапчук з дружиною Христиною, Оля Полякова, Наталія Могилевська та інші. Також улюблену дочку приїхали привітати і її батьки.

Торжество пройшло в одному з розкішних готелів в центрі столиці. Чарівна Катерина з'явилася на своєму секретному святі в розкішній золотій сукні. До речі, чоловік тримав сюрприз від дружини в таємниці, і зміг по-справжньому її здивувати.

Володимир Остапчук з дружиною показала кари з вечірки Кухар

Зіркові гості виголошували тости, говорили їй компліменти, танцювали і співали. Сама прима-балерина також взяла в руки мікрофон і разом з Поляковою виконала її хіт "Королева ночі".

До слова, на вечірці утворився дует-експромт Наталії Могилевської і Олі Полякової. Співачки навіть влаштували пісенний батл. "Міряємося", – підписала кадри з вечірки Полякова. Потім артистки показали гарячі танці та повеселилися під хіт Наталі "Морські зірки".

Оля Полякова та Наталя Могилевська влаштували "вокальні бої" (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Нагадаємо. що чоловік Катерини Олександр трепетно привітав її з днем народження і зробив щире зізнання в коханні.

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Новини України Наталя МогилевськаКатерина КухарОля Полякова