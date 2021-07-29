Отрезвляющий опыт: ведущая Алена Мороз призналась, как отдохнула на Черном море с детьми

О том, где отдыхала и как решилась на поездку с двойней

Мы отдыхали на Черном море, в Коблево, стандартной для людей с маленькими детьми компанией: мы с мужем, двойня малышей и моя мама. Думала, что с родителями ездят в отпуск только в детстве, но теперь понимаю, что второе детство начинается тогда, когда у тебя самого появляются дети!

Первоначально мы планировали поездку с малышами за границу. Даже сделали им загранпаспорта. Но потом друзья позвали в свой парк-отель в Коблево, и мы решили отложить полет в другую страну на следующий раз.

Вообще, идея отпуска меня не покидала с момента рождения детей. Даже не знаю, как дотерпела до 4-х месяцев мальчиков (ред. - смеется). Муж поддержал идею путешествия с сыновьями. Мы вместе уже 14 лет, так что мою тягу к приключениям он давно принял. В наших планах было выехать на месяц раньше, но из-за работы пришлось сдвинуть даты.

Поездка всей семьей - это весело! (фото: пресс-служба НЛО TV)

О пути к долгожданному морю

В отпуск мы решили поехать на машине. При этом меня пугало только одно - выдержат ли дети в автокреслах в одном положении такую длинную дорогу. Но ребята оказались умничками! Хотя старшему стало сложно последний час по пути туда. На обратной дороге мы сделали больше остановок для смены положения тела. Благодаря этому обратный путь прошел блестяще. Вывод: не сдавайтесь при первой сложности, а продолжайте экспериментировать!

Анна Гресь об отдыхе в Бердянске с ребенком: "Иногда ловили себя на мысли, что мы как будто бы где-то не в Украине"

Миссия "добраться до моря в первый год жизни" выполнена (фото: пресс-служба НЛО TV)

О сборе чемоданов и вещах, которые упростят отдых с малышами

Собирать вещи - максимально нелюбимое для меня занятие. Всегда саботирую его до последнего (ред. - смеется). Поэтому все собирал и упаковывал муж.

Есть вещи, которые значительно упрощают пребывание вне дома с маленьким ребенком и позволяют не носить его все время на руках. В их числе:

- Шезлонг-качалка. Он компактно складывается и разбирается хоть в кафе, хоть в гостях. А садить туда ребенка безопасно с рождения.

- Эргококон для детей от 0 до 3-х месяцев. Это переносной матрас в виде кокона, который напоминает по форме утробу матери и помогает ребенку адаптироваться в первые месяцы жизни.

- Резиновый термоковрик для детей от 2-х месяцев. Чтобы у ребенка окрепли мышцы, он держал голову и ползал, нужно пораньше выкладывать его на пол. Коврик легкий и его удобно мыть.

- Слинг или эргорюкзак. Слинг можно применять с рождения, а эрго рюкзак лучше месяцев с 4-х. В них вес ребенка распределяется на родителей более равномерно по сравнению с ношением на руках. Кроме того, вы в этот момент можете продолжать заниматься своими делами.

Путешествовать с малышами? Конечно! (фото: пресс-служба НЛО TV)

Об отличиях отдыха с детьми от предыдущих путешествий

Это был первый отпуск, когда я так долго оставалась на одном месте. В бездетных путешествиях меня было не остановить в исследованиях нового. Я буквально ноги об асфальт стирала - с утра до вечера в поисках интересных локаций. А тут 2 недели только на вилле - необычный опыт.

На этом отдыхе наш распорядок дня полностью поменялся. Совы превратились в жаворонков. Мы знаем, насколько вредно малышам бывать под открытым солнцем с 11:00 до 16:00, поэтому максимально рано приходили на пляж, чтобы в 11 утра уже уйти. Раньше к этому времени мы только просыпались.

Также в отпуске с детьми мы регулярно готовили еду дома. В былые времена на отдыхе мы об этом даже думать не хотели.

И кстати, мы стали центром всеобщего внимания. Пройти с двухместной коляской по пляжу незамеченными - невозможно. В Киеве тоже обращают внимание, но не настолько пристальное.

А вообще, было интересно отслеживать свои ощущения в этом первом путешествии с сыновьями. Я снова впервые в жизни увидела море, но теперь глазами своих детей!

К 11 уже возвращались с моря (фото: пресс-служба НЛО TV)

О досуге и перезагрузке

Утренний пляж у нас с мужем всегда был парной семейной активностью, а в остальные промежутки времени старались чередоваться - пока один отдыхал или занимался делами, другой был с детьми. Иногда чувствуется, что мы как будто бы на посту посменно. Но пока только такой формат позволяет растить двойню, при этом работая и развиваясь.

К слову, в этом отпуске в свободное время я либо работала (ред. Алена также является фасилитатором и помогает компаниям проводить стратсессии и мозговые штурмы), либо бегала на соседнее поле есть шелковицу с деревьев. Почти, как в детстве на даче!

Но несмотря ни на что, я однозначно перезагрузилась. Меня переполняли эндорфины от того, что каждый день вместо душной квартиры мои дети много гуляют на воздухе и нюхают море.

Снова с мамой на море, но теперь еще и с детьми (фото: пресс-служба НЛО TV)

Об уровне туристической инфраструктуры

Давно не отдыхала на море в Украине, и эта поездка стала очень отрезвляющим опытом. Уровень цен высокий, а инфраструктура прибрежных городов отвратительная. Хаотичная застройка, никакого дизайн-кода и инклюзивности, разбитые грязные дороги и стихийная торговля. За пределы хорошего отеля выходить не хочется. Мне грустно об этом говорить. Но еще хуже о таком молчать.

О том, советует ли другим путешествовать с маленькими детьми

Я наводила справки у других родителей, и мне посоветовали путешествовать как можно чаще с детьми от 3-х до 8-ми месяцев. Потом лет до 2-х с малышами становится тяжело в поездке, так как они уже расползаются, разбегаются, а договориться с ними в этом возрасте пока невозможно.

Мы воспользовались рекомендациями и наметили план поездок, так что бережно передаю этот совет дальше. Наш следующий пункт программы - Европа. Туда уже полетим без родителей и, предполагаю, что перелет с двойней будет тем еще приключением!