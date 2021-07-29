Протверезливий досвід: ведуча Альона Мороз зізналася, як відпочила на Чорному морі з дітьми

Про те, де відпочивала та як зважилася на поїздку з двійнятами

Ми відпочивали на Чорному морі, в Коблевому, стандартною для людей з маленькими дітьми компанією: ми з чоловіком, двійня малюків і моя мама. Думала, що з батьками їздять у відпустку тільки в дитинстві, але тепер розумію, що друге дитинство починається тоді, коли в тебе самого з'являються діти!

Спочатку ми планували поїздку з малюками за кордон. Навіть зробили їм закордонні паспорти. Але потім друзі покликали в свій парк-готель у Коблевому, і ми вирішили відкласти політ до іншої країни на наступний раз.

Взагалі, ідея відпустки мене не покидала з моменту народження дітей. Навіть не знаю, як дотерпіла до 4-х місяців хлопчиків (ред. - сміється). Чоловік підтримав ідею подорожі з синами. Ми разом вже 14 років, тож мій потяг до пригод він давно прийняв. У наших планах було виїхати на місяць раніше, але через роботу довелося змістити дати.

Поїздка всією сім'єю - це весело! (фото: прес-служба НЛО TV)

Про шлях до довгоочікуваного моря

У відпустку ми вирішили поїхати на машині. При цьому мене лякало лише одне - чи витримають діти в автокріслах в одному положенні таку довгу дорогу. Але хлопці виявилися розумничками! Хоча старшому стало складно останню годину на шляху туди. Дорогою назад ми зробили більше зупинок для зміни положення тіла. Завдяки цьому зворотний шлях минув блискуче. Висновок: не здавайтеся при першій складності, а продовжуйте експериментувати!

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Місія "дістатися до моря в перший рік життя" виконана (фото: прес-служба НЛО TV)

Про пакування валіз і речі, які спростять відпочинок із малюками

Збирати речі - максимально нелюбедля мене заняття. Завжди саботую його до останнього (ред. - сміється). Тому все збирав і пакував чоловік.

Є речі, які значно спрощують перебування поза домом із маленькою дитиною та дозволяють не носити її весь час на руках. Серед них:

- Шезлонг-качалка. Він компактно складається та розбирається хоч у кафе, хоч у гостях. А садити туди дитину безпечно від народження.

- Ергококон для дітей від 0 до 3-х місяців. Це переносний матрац у вигляді кокона, який нагадує за формою утробу матері й допомагає дитині адаптуватися в перші місяці життя.

- Гумовий термокилимок для дітей від 2-х місяців. Щоб у дитини зміцніли м'язи, вона тримала голову й повзала, потрібно раніше викладати її на підлогу. Килимок легкий і його зручно мити.

- Слінг або ергорюкзак. Слінг можна застосовувати від народження, а ерго рюкзак краще місяців із 4-х. У них вага дитини розподіляється на батьків більш рівномірно порівняно з носінням на руках. Крім того, ви в цей момент можете продовжувати займатися своїми справами.

Подорожувати з малюками? Звичайно! (фото: прес-служба НЛО TV)

Про відмінності відпочинку з дітьми від попередніх подорожей

Це була перша відпустка, коли я так довго залишалася на одному місці. У бездітних подорожах мене було не зупинити в дослідженнях нового. Я буквально ноги об асфальт стирала - з ранку до вечора в пошуках цікавих локацій. А тут 2 тижні тільки на віллі - незвичайний досвід.

На цьому відпочинку наш розпорядок дня повністю змінився. Сови перетворилися на жайворонків. Ми знаємо, наскільки шкідливо малюкам бувати під відкритим сонцем з 11:00 до 16:00, тому максимально рано приходили на пляж, щоб об 11 ранку вже піти. Раніше до цього часу ми тільки прокидалися.

Також у відпустці з дітьми ми регулярно готували їжу вдома. У минулі часи на відпочинку ми про це навіть думати не хотіли.

І до речі, ми стали центром загальної уваги. Пройти з двомісною коляскою по пляжу непоміченими - неможливо. У Києві також звертають увагу, але не настільки пильну.

А взагалі, було цікаво відстежувати свої відчуття в цій першій подорожі з синами. Я знову вперше в житті побачила море, але тепер очима своїх дітей!

До 11 вже поверталися з моря (фото: прес-служба НЛО TV)

Про дозвілля і перезавантаження

Ранковий пляж у нас із чоловіком завжди був парною сімейною активністю, а в інші проміжки часу намагалися чергуватися - доки один відпочивав або займався справами, інший був із дітьми. Іноді відчувається, що ми нібито на посту позмінно. Але поки тільки такий формат дозволяє ростити двійню, при цьому працюючи та розвиваючись.

До речі, в цій відпустці у вільний час я або працювала (ред. – Альона також є фасилітатором і допомагає компаніям проводити стратсессії та мозкові штурми), або бігала на сусіднє поле їсти шовковицю з дерев. Майже як у дитинстві на дачі!

Але незважаючи ні на що, я однозначно перезавантажилась. Мене переповнювали ендорфіни від того, що кожного дня замість задушливої квартири мої діти багато гуляють на повітрі та нюхають море.

Знову з мамою на морі, але тепер ще й з дітьми (фото: прес-служба НЛО TV)

Про рівень туристичної інфраструктури

Давно не відпочивала на морі в Україні, й ця поїздка стала дуже протверезливим досвідом. Рівень цін високий, а інфраструктура прибережних міст огидна. Хаотична забудова, ніякого дизайн-коду та інклюзивності, розбиті брудні дороги та стихійна торгівля. За межі хорошого готелю виходити не хочеться. Мені сумно про це говорити. Але ще гірше про таке мовчати.

Про те, чи радить іншим подорожувати з маленькими дітьми

Я спілкувалася з іншими батьками, і мені порадили подорожувати якомога частіше з дітьми від 3-х до 8-ми місяців. Потім років до 2-х з малюками стає складно в поїздці, оскільки вони вже розповзаються, розбігаються, а домовитися з ними в цьому віці поки неможливо.

Ми скористалися рекомендаціями та намітили план поїздок, тож дбайливо передаю цю пораду далі. Наш наступний пункт програми - Європа. Туди вже полетимо без батьків і, припускаю, що переліт з двійнятами буде тією ще пригодою!