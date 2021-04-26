Тина Кароль покидает "Голос країни" и уже нашла себе замену

"Это мой крайний сезон. Я очень благодарна "Голосу країни" и всем, кто доверял свою судьбу команде Тины Кароль. Я люблю каждого, кто вообще касался этого проекта и всех, кто был на бэкстейдже. Это большая работа", - сказала Кароль.

Финалистка 11-го сезона из команды Тины Кароль, Юлия Тимочко, заняла второе место. Но связано ли решение Тины с тем фактом, что ей не удалось победить, она не прокомментировала.

Скриншот: Тина Кароль со своей финалисткой Юлией Тимочко

После того, как Тина объявила об этом непростом решении, она предложила занять свое место подруге и коллеге Юлии Саниной. Пока неизвестно, согласится ли исполнительница на такое предложение.

В этом сезоне в финале выиграл наставник Нади Дорофеевой Сергей Лазановский. Причем певица место в тренерском кресле заняла впервые. Победитель "Голоса країни" 11 кроме возможности развивать свою карьеру получит квартиру в Киеве.

Видео: Объявление победителя "Голоса країни" (1+1)

Впервые Тина заняла судейское кресло в третьем сезоне, в 2013 году. Затем сделала перерыв и вернулась с пятого сезона (2015). С тех пор она стала бессменным тренером "Голоса", просидев за красной кнопкой семь лет подряд. В 2015, 2017 и 2020 исполнители из команды певицы становились победителями.