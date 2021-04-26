Тіна Кароль залишає "Голос країни" і вже знайшла собі заміну

"Це мій крайній сезон. Я дуже вдячна "Голосу країни" і всім, хто довіряв свою долю команді Тіни Кароль. Я люблю кожного, хто взагалі торкався цього проекту і всіх, хто був на бекстейджі. Це велика робота", - сказала Кароль.

Фіналістка 11-го сезону з команди Тіни Кароль, Юлія Тимочко, посіла друге місце. Але чи пов'язане рішення Тіни з тим фактом, що їй не вдалося перемогти, вона не прокоментувала.

Скріншот: Тіна Кароль зі своєю фіналісткою Юлією Тимочко

Після того, як Тіна оголосила про це непросте рішення, вона запропонувала зайняти своє місце подрузі і колезі Юлії Саніній. Поки невідомо, чи погодиться виконавиця на таку пропозицію.

У цьому сезоні у фіналі виграв наставник Наді Дорофєєвої Сергій Лазановський. Причому співачка місце в тренерському кріслі зайняла вперше. Переможець "Голосу країни" 11 окрім можливості розвивати свою кар'єру отримає квартиру в Києві.

Відео: Оголошення переможця "Голосу країни" (1+1)

Вперше Тіна зайняла суддівське крісло в третьому сезоні, у 2013 році. Потім зробила перерву і повернулася з п'ятого сезону (2015). З тих пір вона стала беззмінним тренером "голосу", просидівши за червоною кнопкою сім років поспіль. У 2015, 2017 і 2020 виконавці з команди співачки ставали переможцями.