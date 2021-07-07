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Не такая уж вредная: нутрициолог рассказала, сколько картошки можно есть без страха за фигуру

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Среда 07 июля 2021 18:02
Не такая уж вредная: нутрициолог рассказала, сколько картошки можно есть без страха за фигуру Чипсы - это не картошка (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Из-за вечного желания похудеть картошку давно заклеймили в обществе, хотя это полезный, в общем-то, продукт питания.

Конечно, картофель не сравнится по полезности, например, с брокколи. Но когда стоит выбор между макаронами, белым рисом, хлебом и так далее, то тут однозначно надо выбирать картофель.

Об этом в своем блоге рассказала нутрициолог Катерина Йенсен. Она перечислила наименее вредные способы приготовления картофеля и рассказала, сколько его можно есть без вреда для фигуры.

  • Еще один плюс картофеля - отсутствие глютена, который многим вредит (даже если у вас нет на него аллергии по анализам!).
  • Также он содержит витамин С, фолиевую кислоту, витамин К, калий (много!), магний и фосфор, также много различных эссенциальных аминокислот (аминокислоты - те "кирпичики", из которых состоят протеины. Налицо наличие в картофеле множества полезных для нас веществ.
  • Калий, которого так много в картофеле, одно из тех веществ, которых очень не хватает населению развитых стран. Недостаток калия может привести как к нарушению сердечного ритма, так и к более серьезным проблемам с сердцем.
  • Также исследования выявили, что у людей, употребляющих с пищей достаточное количество калия, ниже риск камней в почках, а также инсульта головного мозга.

Один бокал за ужином: нутрициолог рассказала, можно ли пить алкоголь каждый день

Не такая уж вредная: нутрициолог рассказала, сколько картошки можно есть без страха за фигуруВ зависимости от приготовления, картофель будет менее или более полезным (фото: pexels.com)

Сколько картофеля можно есть?

Картофель, содержит много крахмала и мало клетчатки (особенно очищенный картофель). Поэтому много его есть не нужно. Картофель должен занимать не более ⅙ вашей тарелки.

Например, овощное рагу, рыбка, растительное масло или песто (полезные жиры) + картофель. Получился идеальный ужин.⠀

Важно: все вышесказанное не относится к картофелю фри и особенно к его готовым вариантам (которые можно купить в сетях фаст-фуд или в замороженном виде в магазинах).

Да, это простое решение, но оно очень нездоровое. Картофель фри содержит много трансжиров. Кроме этого, его часто посыпают пшеничной мукой перед заморозкой, чтобы он не слипался. Если вы решили отказаться от глютена, будьте внимательны.

В каком виде картофель употреблять?

Запеченный, вареный, в мундире и в супе кубиками. Или можно делать картофельные салаты.

Раньше нутрициолог рассказала, как быстро восстановиться после коронавируса.

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