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Не така вже й шкідлива: нутриціолог розповіла, скільки картоплі можна їсти без страху за фігуру

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Середа 07 липня 2021 18:02
Не така вже й шкідлива: нутриціолог розповіла, скільки картоплі можна їсти без страху за фігуру Чіпси - це не картопля (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Через вічне бажання схуднути картоплю давно "забанили" в суспільстві, хоча це корисний, в принципі, продукт харчування.

Звичайно, картопля не зрівняється по корисності, наприклад, з брокколі. Але коли стоїть вибір між макаронами, білим рисом, хлібом і так далі, то тут однозначно треба вибирати картоплю.

Про це у своєму блозі розповіла нутриціолог Катерина Йенсен. Вона перерахувала найменш шкідливі способи приготування картоплі і розповіла, скільки його можна їсти без шкоди для фігури.

  • Ще один плюс картоплі - відсутність глютену, який багатьом шкодить (навіть якщо у вас немає на нього алергії по аналізах!).
  • Також він містить вітамін С, фолієву кислоту, вітамін К ,калій (багато!), магній і фосфор, також багато різних есенціальних амінокислот (Амінокислоти - ті "цеглинки", з яких складаються протеїни. У наявності наявність в картоплі безлічі корисних для нас речовин.
  • Калій, якого так багато в картоплі, одна з тих речовин, яких дуже не вистачає населенню розвинених країн. Недолік калію може привести як до порушення серцевого ритму, так і до більш серйозних проблем з серцем.
  • Також дослідження виявили, що у людей, що вживають з їжею достатню кількість калію, нижче ризик каменів у нирках, а також інсульту головного мозку.

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Не така вже й шкідлива: нутриціолог розповіла, скільки картоплі можна їсти без страху за фігуруЗалежно від приготування, картопля буде менш або більш корисною (фото: pexels.com)

Скільки картоплі можна їсти?

Картопля, містить багато крохмалю і мало клітковини (особливо очищена картопля). Тому багато їсти її не потрібно. Картопля повинна займати не більше ⅙ вашої тарілки.

Наприклад, овочеве рагу, рибка, рослинне масло або песто (корисні жири) + картопля. Вийшла ідеальна вечеря.⠀

Важливо: все вищесказане не відноситься до картоплі фрі і особливо до її готових варіантів (які можна купити в мережах фаст-фуд або в замороженому вигляді в магазинах).

Так, це просте рішення, але воно дуже нездорове. Картопля фрі містить багато трансжирів. Крім цього, його часто посипають пшеничним борошном перед заморожуванням, щоб він не злипався. Якщо ви вирішили відмовитися від глютену, будьте уважні.

В якому вигляді картопля вживати?

Запечений, варений, в мундирі і в супі кубиками. Або можна робити картопляні салати.

Раніше нутриціолог розповіла, як швидко відновитися після коронавірусу.

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