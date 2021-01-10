10 января добавьте в блюда черную соль и не ссорьтесь: что можно и нельзя делать в Домочадцев день

Какой сегодня праздник. 10 января православные христиане чтят память 20 000 мучеников Никомидийских, которых римский император Максимиан приказал сжечь в городе Никомидия (территории современной Турции) в 302 году за отказ поклониться языческим идолам. Это массовое убийство произошло как раз в праздник Рождества Христова.
Как гласят церковные предания, в тот день епископ Анфим Никомидийский крестил и причастил всех верующих, которые не отступились от христианства и приняли мученическую смерть в огне.
В народе дата получила название Рождественский мясоед или Домочадцев день, и была приурочена окончанию рождественского поста и святкам, во время которых было принято собираться всей семьей дома за богато накрытым столом, ходить в гости к друзьям и соседям с подарками и угощениями, устраивать многолюдные игры, гадать на желание, а юноши и девушки готовились к свадьбам.
В этот день именины отмечают: Александр, Аркадий, Петр, Леонид, Игнатий.
10 января христиане чтят память 20 000 мучеников Никомидийских (фото из открытых источников)
Строго запрещалось в Домочадцев день заниматься швейными работами, а особенно плохой приметой считалось пришивание пуговиц. Верили, что нарушительницы еще очень длительное время не смогут избавиться от старых проблем.
Нельзя в этот день спорить, ссориться и выяснять отношения, иначе нанесенные обиды на праздник могли обернуться длительными конфликтами.
Ранее мы рассказывали о благоприятных днях для брака, указанных в церковном календаре свадеб и венчаний в 2021 году.
Напомним также, что мы публиковали православный календарь на январь 2021 с полным списком праздников.