10 січня додайте до страви чорну сіль і не сваріться: що можна і не можна робити в Домочадців день

Яке сьогодні свято. 10 січня православні християни вшановують пам'ять 20 000 мучеників Нікомедійських, яких римський імператор Максиміан наказав спалити в місті Нікомедія (території сучасної Туреччини) в 302 році за відмову поклонитися язичницьким ідолам. Це масове вбивство сталося саме на свято Різдва Христового.

Як свідчать церковні перекази, в той день єпископ Анфім Нікомедійський хрестив і причастив усіх вірян, які не відступили від християнства та прийняли мученицьку смерть у вогні.

У народі дата отримала назву Різдвяна м'ясниця або Домочадців день, і була приурочена до закінчення різдвяного посту і святок, під час яких було заведено збиратися всією сім'єю вдома за багато накритим столом, ходити в гості до друзів і сусідів з подарунками та частуванням, влаштовувати багатолюдні ігри, гадати на бажання, а юнаки та дівчата готувалися до шлюбів

В цей день іменини відзначають: Олександр, Аркадій, Петро, Леонід, Ігнатій.

10 січня християни вшановують пам'ять 20 000 мучеників Нікомедійських (фото з відкритих джерел)

Традиції цього дня

Щоб члени сім'ї не знали сварок і примножували добробут весь рік, було заведено додавати у м'ясні та інші страви четвергову (чорну) сіль.

Вірили, що загадане в цей день бажання обов'язково збудеться. Побутував такий "спосіб" прискорити реалізацію задуманого: недалеко від будинку на пагорбі потрібно увіткнути в землю палицю або кілочок із прив'язаною до неї хустинкою чи будь-якою іншою тканиною, а робити це треба, говорячи про себе свою мрію.

Вважалося, що якщо зіграти весілля у Домочадців день, то сімейне життя молодят буде щасливе і довге.

Що не можна робити в цей день

Суворо заборонялося в Домочадців день займатися швейними роботами, а особливо поганою прикметою вважалося пришивання гудзиків. Вірили, що порушниці ще дуже тривалий час не зможуть позбутися старих проблем.

Не можна в цей день сперечатися, сваритися і з'ясовувати стосунки, інакше завдані образи на свято могли обернутися тривалими конфліктами.

Головні прикмети в Домочадців день

Якщо 10 січня пішов снігопад або густий іній, значить буде хороший урожай хліба;

Якщо сьогодні кішка спить весь день - чекай на відлигу;

Якщо собака розляглася на снігу - незабаром буде заметіль;

Якщо 10 січня горобці голосно цвірінькають, то скоро прийде потепління;

Якщо сіль відсиріла - готуйтеся до негоди.

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