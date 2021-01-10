10 січня додайте до страви чорну сіль і не сваріться: що можна і не можна робити в Домочадців день

Яке сьогодні свято. 10 січня православні християни вшановують пам'ять 20 000 мучеників Нікомедійських, яких римський імператор Максиміан наказав спалити в місті Нікомедія (території сучасної Туреччини) в 302 році за відмову поклонитися язичницьким ідолам. Це масове вбивство сталося саме на свято Різдва Христового.
Як свідчать церковні перекази, в той день єпископ Анфім Нікомедійський хрестив і причастив усіх вірян, які не відступили від християнства та прийняли мученицьку смерть у вогні.
У народі дата отримала назву Різдвяна м'ясниця або Домочадців день, і була приурочена до закінчення різдвяного посту і святок, під час яких було заведено збиратися всією сім'єю вдома за багато накритим столом, ходити в гості до друзів і сусідів з подарунками та частуванням, влаштовувати багатолюдні ігри, гадати на бажання, а юнаки та дівчата готувалися до шлюбів
В цей день іменини відзначають: Олександр, Аркадій, Петро, Леонід, Ігнатій.
10 січня християни вшановують пам'ять 20 000 мучеників Нікомедійських (фото з відкритих джерел)
Суворо заборонялося в Домочадців день займатися швейними роботами, а особливо поганою прикметою вважалося пришивання гудзиків. Вірили, що порушниці ще дуже тривалий час не зможуть позбутися старих проблем.
Не можна в цей день сперечатися, сваритися і з'ясовувати стосунки, інакше завдані образи на свято могли обернутися тривалими конфліктами.
Раніше ми розповідали про сприятливі для шлюбу дні, які зазначені у церковному календарі весіль та вінчань у 2021 році.
Нагадаємо також, що ми публікували православний календар на січень 2021 з повним списком свят.