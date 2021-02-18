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Александр Педан показал двухуровневую квартиру в центре Киева

Автор: Роман Мирончук

Украинский телеведущий и шоумен Александр Педан рассказал о своей двухуровневой квартире, которая находится в центре Киева. Кроме того, он признался, что у него есть еще две квартиры, которые он купил для детей.

Об этом он рассказал в видеоподкасте М2, сообщает "Караван".

По словам телеведущего, общая площадь его квартиры составляет чуть более 100 кв. м. и она находится на Лукьяновке. Он также подчеркнул, что в его квартире два этажа и внизу есть большой холл с лестницей. Из-за этого создается ощущение, что он живет в частном доме.

Александр Педан с семьей в квартире (фото: instagram.com/pedanos)

Педан стал успешным телеведущим, поэтому уже в 25 лет смог купить первую квартиру в Киеве. Когда у него появилась семья, то он понял, что нужно искать квартиру попросторней.

Александр Педан с семьей в квартире (фото: instagram.com/pedanos)

Кроме доходов от телепроектов, у него есть прибыль от собственного диджитал-бюро. Сейчас он предпочитает вкладывать деньги в недвижимость.

Александр Педан с семьей в квартире (фото: instagram.com/pedanos)

"Все остальное зависит от дизайна. Мне по квадратуре не хватает одной комнаты, но квартира такая классная, что мы живем там и кайфуем. Теперь думаю, что у меня дети, я хочу дать им не только образование, но и, по возможности, по квартире. Пока дети растут, спокойно могу купить, сделать там ремонт и сдавать. Сейчас у меня три маленькие квартиры", - поделился Александр Педан.

Напомним, популярная украинская певица Оля Полякова показала, как у нее в квартире течет потолок в центре Киева.

Ранее сеть удивили дорогие квартиры в Киеве с необычным ремонтом.

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