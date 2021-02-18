Олександр Педан показав дворівневу квартиру в центрі Києва

За словами телеведучого, загальна площа квартири становить трохи більше ніж 100 кв. м. і вона знаходиться на Лук'янівці. Він також підкреслив, що в його квартирі два поверхи і внизу є великий хол зі сходами. Через це створюється враження, що він живе в приватному будинку.

Олександр Педан з сім'єю у квартирі (фото: instagram.com/pedanos)

Педан став успішним телеведучим, тому вже у 25 років зміг купити першу квартиру в Києві. Коли у нього з'явилася сім'я, то він зрозумів, що треба шукати квартиру просторішу.

Олександр Педан з сім'єю у квартирі (фото: instagram.com/pedanos)

Крім доходів від телепроєктів, у нього є прибуток від власного діджитал-бюро. Зараз він воліє вкладати гроші в нерухомість.

Олександр Педан з сім'єю у квартирі (фото: instagram.com/pedanos)

"Все інше залежить від дизайну. Мені по квадратурі не вистачає однієї кімнати, але квартира така класна, що ми живемо там і кайфуємо. Тепер думаю, що у мене діти, я хочу дати їм не тільки освіту, але і, по можливості, по квартирі. Поки діти ростуть, спокійно можу купити, зробити там ремонт і здавати. Зараз у мене три маленькі квартири", - поділився Олександр Педан.