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После алкоголя: нутрициолог рассказала, как помочь печени утром 1 января

Автор: Татьяна Турчаникова

Давайте будем честными: даже нутрициологи, при всей своей богатой базе знаний о его вреде, иногда выпивают немного алкоголя.

Юлия Хелсблог в своем Instagram призналась, что пьет редко – и только на некоторые празники: дни рождения, Новый год, 8 Марта, но всегда к алкоголю готовится заранее.

"Обычно пью не более двух бокалов вина, но готовлюсь я основательно, а знаете, почему? Я имею генетические мутации по детоксикации печени и очень слежу за этой системой, чтобы она работала корректно!", – поделилась нутрициолог.

Эти мутации, по словам специалиста по питанию, – не редкость: они могут встречаться у 60% населения. Юлия рассказала, как она готовится к вечеринке и как помогает печени после нее.

Как стоит готовиться к алкогольной вечеринке

  • Утром 31 числа я пью Энтеросгель, за 40 минут до завтрака.
  • Завтрак. Обязательно высокую дозу Витамина Д 10 000.
  • Через 1,5 часа после завтрака NAC или АЦЦ (поддерживает фазу детокса).
  • В каждый прием пищи до 19:00 я выпиваю капсулу Гепабене (любое желчегонное).
  • На каждый бокал алкоголя – обязательно один стакан воды.
  • На голодный желудок никогда не пью, только после приема пищи.

Как помочь организму после застолий (фото: pexels.com)

Как помочь печени после вечеринки

А вот план нутрициолога на 1 января:

  1. Утро: Полисорб или Энтеросгель.
  2. День: Витамин С.
  3. NAC или АЦЦ.
  4. Вечер: Магний.
  5. И очень много воды в течении дня.
  6. Также 2 и 3 числа часто поддерживаю себя и своих любимых Стимолом, это мой мастхэв.

Проконсультируйтесь со своим врачом.

Раньше свои советы, как избавить от похмелья, дала врач-эндокринолог.

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