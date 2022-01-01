После алкоголя: нутрициолог рассказала, как помочь печени утром 1 января

Давайте будем честными: даже нутрициологи, при всей своей богатой базе знаний о его вреде, иногда выпивают немного алкоголя.
Юлия Хелсблог в своем Instagram призналась, что пьет редко – и только на некоторые празники: дни рождения, Новый год, 8 Марта, но всегда к алкоголю готовится заранее.
"Обычно пью не более двух бокалов вина, но готовлюсь я основательно, а знаете, почему? Я имею генетические мутации по детоксикации печени и очень слежу за этой системой, чтобы она работала корректно!", – поделилась нутрициолог.
Эти мутации, по словам специалиста по питанию, – не редкость: они могут встречаться у 60% населения. Юлия рассказала, как она готовится к вечеринке и как помогает печени после нее.
А вот план нутрициолога на 1 января:
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Раньше свои советы, как избавить от похмелья, дала врач-эндокринолог.