После алкоголя: нутрициолог рассказала, как помочь печени утром 1 января

Давайте будем честными: даже нутрициологи, при всей своей богатой базе знаний о его вреде, иногда выпивают немного алкоголя.

Юлия Хелсблог в своем Instagram призналась, что пьет редко – и только на некоторые празники: дни рождения, Новый год, 8 Марта, но всегда к алкоголю готовится заранее.

"Обычно пью не более двух бокалов вина, но готовлюсь я основательно, а знаете, почему? Я имею генетические мутации по детоксикации печени и очень слежу за этой системой, чтобы она работала корректно!", – поделилась нутрициолог.