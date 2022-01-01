Після алкоголю: нутріціолог розповіла, як допомогти печінці вранці 1 січня

Давайте будемо чесними: навіть нутріціологи, за всієї своєї багатої бази знань про його шкоду, іноді випивають трохи алкоголю.

Юлія Хелсблог у своєму Instagram зізналася, що п'є рідко – і лише на деякі свята: дні народження, Новий рік, 8 Березня, але завжди до алкоголю готується заздалегідь.

"Зазвичай п'ю не більше двох келихів вина, але готуюся я ґрунтовно, а знаєте, чому? Я маю генетичні мутації з детоксикації печінки і дуже стежу за цією системою, щоб вона працювала коректно!", – поділилася нутріціолог.