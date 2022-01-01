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Після алкоголю: нутріціолог розповіла, як допомогти печінці вранці 1 січня

Автор: Тетяна Турчанікова

Давайте будемо чесними: навіть нутріціологи, за всієї своєї багатої бази знань про його шкоду, іноді випивають трохи алкоголю.

Юлія Хелсблог у своєму Instagram зізналася, що п'є рідко – і лише на деякі свята: дні народження, Новий рік, 8 Березня, але завжди до алкоголю готується заздалегідь.

"Зазвичай п'ю не більше двох келихів вина, але готуюся я ґрунтовно, а знаєте, чому? Я маю генетичні мутації з детоксикації печінки і дуже стежу за цією системою, щоб вона працювала коректно!", – поділилася нутріціолог.

Ці мутації, за словами спеціаліста з харчування, – не рідкість: вони можуть зустрічатися у 60 % населення. Юлія розповіла, як вона готується до вечірки та як допомагає печінці після неї.

Як варто готуватися до алкогольної вечірки

  • Вранці 31 числа я п'ю Ентеросгель, за 40 хвилин до сніданку.
  • Сніданок. Обов'язково високу дозу Вітаміну Д 10000.
  • Через 1,5 години після сніданку NAC або АЦЦ (підтримує фазу детоксикації).
  • У кожен прийом їжі до 19:00 я випиваю капсулу Гепабене (будь-яке жовчогінне).
  • На кожен келих алкоголю обов'язково одна склянка води.
  • На голодний шлунок ніколи не п'ю, тільки після їди.

Як допомогти організму після застіль (фото: pexels.com)

Як допомогти печінці після вечірки

А ось план нутріціолога на 1 січня:

  1. Ранок: Полісорб або Ентеросгель.
  2. День: Вітамін С.
  3. NAC чи АЦЦ.
  4. Вечір: Магній.
  5. І дуже багато води протягом дня.
  6. Також 2 і 3 числа часто підтримую себе та своїх рідних Стімолом, це мій мастхев.

Проконсультуйтеся зі своїм лікарем.

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