Після алкоголю: нутріціолог розповіла, як допомогти печінці вранці 1 січня

Давайте будемо чесними: навіть нутріціологи, за всієї своєї багатої бази знань про його шкоду, іноді випивають трохи алкоголю.
Юлія Хелсблог у своєму Instagram зізналася, що п'є рідко – і лише на деякі свята: дні народження, Новий рік, 8 Березня, але завжди до алкоголю готується заздалегідь.
"Зазвичай п'ю не більше двох келихів вина, але готуюся я ґрунтовно, а знаєте, чому? Я маю генетичні мутації з детоксикації печінки і дуже стежу за цією системою, щоб вона працювала коректно!", – поділилася нутріціолог.
Ці мутації, за словами спеціаліста з харчування, – не рідкість: вони можуть зустрічатися у 60 % населення. Юлія розповіла, як вона готується до вечірки та як допомагає печінці після неї.
Як допомогти організму після застіль (фото: pexels.com)
А ось план нутріціолога на 1 січня:
Проконсультуйтеся зі своїм лікарем.
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