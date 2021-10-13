Анатолий Анатолич рассказал, как быть достойным отцом и стать примером для сына

В последнее время ведущий программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" Анатолий Анатолич, который летом стал папой уже в третий раз, все чаще говорит об отцовстве. Он делится собственным опытом, вспоминает свое детство и дает ценные советы молодым родителям.
А сегодня Анатолий Анатолич рассказал всем отцам Украины про важные для себя пункты в воспитании сына и того, как стать для него настоящим примером.
Анатолий Анатолич с сыном (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)
"Я отец мальчика. И конечно, переживаю каким папой буду для него. Я мечтаю пойти с ним на футбол или покататься на скейтах. Себя как папу, я уже знаю. Я достойный отец, ну уж очень стараюсь им быть. Хочу, чтобы у Нила был папа, которым он будет гордится, и которого не нужно вспоминать по фото. Чего всем папам и желаю!" - пишет Анатолий в своем Instagram.
Анатолий Анатолич с семьей (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)
Кстати, недавно ведущий пробежал свой второй масштабный мировой марафон и уже успел поделиться большими планами на будущее.
Анатолий Анатолий планирует вместе с сыном пробежать марафон в New York City через 18 лет даже несмотря на то, что к этому времени ему исполнится 55 лет!
Вот он - настоящий пример для подражания!
Анатолий Анатолич радуется рождению сына (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)
Ранее Анатолий Анатолич откровенно рассказал о своем отце.